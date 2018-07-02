Fatih Terim çok istedi! Sıra Miranda'da...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Brezilya Milli Takımı'nın ve Inter'in tecrübesi stoperinin alınmasını istedi.

02 Temmuz 2018 10:55
Fatih Terim çok istedi! Sıra Miranda'da...
Yeni sezonda dinamik bir hücum bölgesi oluşturmak isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, savunma hattının da çok sağlam olmasını hedefliyor...
Sağ bekte Martin Linnes ve Mariano Filho'ya çok güvenen Fatih Terim, Nagatomo transferinin resmîleşmesiyle de kafasındaki bir soru işaretinden kurtulmuş oldu.

Kiralıktan dönen Carole'ün da iyi bir alternatif olacağını düşünen tecrübeli teknik adam şimdi stoper probleminin çözülmesini hedefliyor. Fatih Terim bu bölge için önceliği Inter'in tecrübeli savunmacısı Miranda...

Şu an Brezilya Millî Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren 33 yaşındaki stopere Taffarel de Galatasaray'ı anlatmayı sürdürüyor.

Kararı Spaletti verecek

Sarı-kırmızılı yöneticiler, Nagatomo'nun transferi sırasında Inter kulübüyle olan dostluk ilişkisini daha da geliştirdi. İtalyan devi ile daha önce Melo transferi sebebiyle de iyi ilişkiler içinde olan G.Saray, Miranda için nabız yoklamaya başladı. 

İtalyanlar, Miranda konusunda kararı teknik direktör Luciano Spaletti'nin vereceğini bildirdi. Tecrübeli hoca yeni sezonda Miranda'yı takımda düşünmezse ve "Gitsin" derse, Interli yöneticiler G.Saray ile masaya oturacak. Zaten bu bağlamda İtalyanlar, sarı-kırmızılı yetkililere olumlu veya olumsuz olarak mutlaka dönüş yapacaklarının sözünü verdi.

Mbappe gibi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa'nın Arjantin'e attığı 2'inci ve 4'üncü gollerdeki organizasyonlara bayıldı.

Gollerde idealindeki hızlı hücumların gerçekleştiğini belirten Terim, Ahmed Musa'yı niçin çok istediğini de kurmaylarına anlatıp "Ahmed Musa da aynı tarz oyuncu. Hem hızlı olup hem de bu bitirici özelliği çok yüksek" dedi.



Kaynak: Türkiye

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