Fatih Terim: 'Çok dikkatli olmak zorundayız'

Galatasaray'ın ligde Karabük ile oynayacağı deplasman maçı öncesi, teknik patron Fatih Terim'den öğrencilerine uyarı geldi.
Bu sezon çıktığı 23 lig maçında 17 mağlubiyet yaşayan ve dibe demir atan Karabük'ün, son şanslarını kullandığını ve kendilerine karşı büyük bir hırsla mücadele edeceğini kaydeden tecrübeli hoca, "3 puan garanti değil. Çok dikkatli olmak zorundayız. Basit bir hatayla gol yiyebiliriz ya da geciken gol baskı yaratabilir. 90 dakika konsantrasyonu hiç bozmadan devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Rakibi önde baskı ve hızlı pas temposuyla yıpratmaları gerektiğini hatırlatan Terim, "Özellikle kanatları çok iyi kullanmalıyız. Bekler hep hücuma katılmalı. Golü bir an önce bulmalıyız" diye konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bu sezon çıktığı 23 lig maçında 17 mağlubiyet yaşayan ve dibe demir atan Karabük'ün, son şanslarını kullandığını ve kendilerine karşı büyük bir hırsla mücadele edeceğini kaydeden tecrübeli hoca, "3 puan garanti değil. Çok dikkatli olmak zorundayız. Basit bir hatayla gol yiyebiliriz ya da geciken gol baskı yaratabilir. 90 dakika konsantrasyonu hiç bozmadan devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Rakibi önde baskı ve hızlı pas temposuyla yıpratmaları gerektiğini hatırlatan Terim, "Özellikle kanatları çok iyi kullanmalıyız. Bekler hep hücuma katılmalı. Golü bir an önce bulmalıyız" diye konuştu.
En dikkat çeken anlardan biri de Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın maç öncesinde tribünlere ve yedek kulübesine bıraktığı notu okuyan Fatih Terim oldu.
Taraftara maçta yapılması gerekenlerin belirtildiği ve TFF'nin sert bir dille eleştirildiği mesajı Fatih Terim ve Galatasaray yedek kulübesindeki oyuncular da okudu.
İşte Galatasaray yedek kulübesinde Fatih Terim'in de okuduğu notta yazanlar...
1- Oyuncularımızı sürekli motive edecek, her an onlar için İTİCİ GÜÇ OLACAĞIZ!
2- Hakem kararlarına ve rakip hamlelerine Anında, Agresif ve Hep beraber tepki vereceğiz!
3- ultrAslan tribününde başlatılan Tezahüratlara da rakip ve hakeme verilen tepkilere de bütünlük içinde katılacağız.
4- Maç esnasında fotoğraf, video, sosyal medya gibi konsantrasyon dağıtıcı işlerden uzak duracağız. Durmayanları uyaracağız.
5- Bütün bunları yaparken takımımıza ceza aldırmamak için KÜFÜRDEN UZAK DURACAK, Sahaya yabancı madde atılmasını engelleyeceğiz.
TFF+HAKEMLER+MEDYA Alayını üst üste koyup şampiyon olacağız!
Ve Mayista Omuz Omuza Şampiyonluk turunda yine bu sahada olacağız...
Ultraslan!''
1- Oyuncularımızı sürekli motive edecek, her an onlar için İTİCİ GÜÇ OLACAĞIZ!
2- Hakem kararlarına ve rakip hamlelerine Anında, Agresif ve Hep beraber tepki vereceğiz!
3- ultrAslan tribününde başlatılan Tezahüratlara da rakip ve hakeme verilen tepkilere de bütünlük içinde katılacağız.
4- Maç esnasında fotoğraf, video, sosyal medya gibi konsantrasyon dağıtıcı işlerden uzak duracağız. Durmayanları uyaracağız.
5- Bütün bunları yaparken takımımıza ceza aldırmamak için KÜFÜRDEN UZAK DURACAK, Sahaya yabancı madde atılmasını engelleyeceğiz.
TFF+HAKEMLER+MEDYA Alayını üst üste koyup şampiyon olacağız!
Ve Mayista Omuz Omuza Şampiyonluk turunda yine bu sahada olacağız...
Ultraslan!''
1 / 32
Galatasaray - Bursaspor maçından fotoğraflar
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın