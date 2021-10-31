Fatih Terim: "Ceyhun hocayı Niğdespor'a gönderdik"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından basın toplantısında konuştu.

Haber; Sporx.com
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Fatih Terim: 'Ceyhun hocayı Niğdespor'a gönderdik'
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31 Ekim 2021 22:22
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından basın toplantısında sorulara yanıt verdi.

Pilot takımları Niğdespor için konuşan Terim, "Niğdespor, şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içinde o vardı, bir takım almak. Yönetimler başladılar. Biz devam ediyoruz tamamen. Dün itibarıyla Ceyhun hocayı Niğdespor'a gönderdik. [Galatasaray U19 takımı antrenörü] Kiraya verdiğimiz tüm oyuncularımızı orada değerlendireceğiz." sözlerini kullandı.

Sarı kırmızılı çalıştırıcı ayrıca, "Orada kendi hocamızı da yöneticimizi de oyuncumuzu da deneyeceğiz, çıkaracağız. O raporla bundan sonra aktaracağız." dedi.


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