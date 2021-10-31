Fatih Terim: 'Ceyhun hocayı Niğdespor'a gönderdik'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından basın toplantısında sorulara yanıt verdi.



Pilot takımları Niğdespor için konuşan Terim, "Niğdespor, şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içinde o vardı, bir takım almak. Yönetimler başladılar. Biz devam ediyoruz tamamen. Dün itibarıyla Ceyhun hocayı Niğdespor'a gönderdik. [Galatasaray U19 takımı antrenörü] Kiraya verdiğimiz tüm oyuncularımızı orada değerlendireceğiz." sözlerini kullandı.



Sarı kırmızılı çalıştırıcı ayrıca, "Orada kendi hocamızı da yöneticimizi de oyuncumuzu da deneyeceğiz, çıkaracağız. O raporla bundan sonra aktaracağız." dedi.





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