Michy Batshuayi transferi için "bekle gör" taktiği izleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sürpriz bir ismi gündemine aldı; Cenk Tosun.Forvet transferinin bir türlü gerçekleşmemesi ve kampa yetişmemesinden dolayı sıkıntılı günler geçiren Fatih Terim, Habertürk'ün iddiasına göre Cenk Tosun'un transferi için nabız yoklanmasını talep etti.A Milli Takım'dan da öğrencisi Cenk Tosun'un transferi için Everton ile görüşülmesini talep eden Fatih Terim'in milli futbolcu ile de bizzat görüşeceği iddia edildi.Haberde ayrıca; Galatasaray'ın Everton'a kiralama teklifi sunacağı ancak Cenk Tosun'un kariyerine İngiltere'de devam etmek istemesinden dolayı sarı-kırmızılı takımın teklifine sıcak bakmayacağının da altı çizildi.