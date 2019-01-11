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Fatih Terim, Cenk Tosun'u istedi!

Michy Batshuayi transferi için "bekle gör" taktiği izleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sürpriz bir ismi gündemine aldı; Cenk Tosun.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim, Cenk Tosun'u istedi!
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11 Ocak 2019 14:57
Michy Batshuayi transferi için "bekle gör" taktiği izleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sürpriz bir ismi gündemine aldı; Cenk Tosun.

Forvet transferinin bir türlü gerçekleşmemesi ve kampa yetişmemesinden dolayı sıkıntılı günler geçiren Fatih Terim, Habertürk'ün iddiasına göre Cenk Tosun'un transferi için nabız yoklanmasını talep etti.

A Milli Takım'dan da öğrencisi Cenk Tosun'un transferi için Everton ile görüşülmesini talep eden Fatih Terim'in milli futbolcu ile de bizzat görüşeceği iddia edildi.

Haberde ayrıca; Galatasaray'ın Everton'a kiralama teklifi sunacağı ancak Cenk Tosun'un kariyerine İngiltere'de devam etmek istemesinden dolayı sarı-kırmızılı takımın teklifine sıcak bakmayacağının da altı çizildi.

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