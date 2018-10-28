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Fatih Terim: ''Canım çok sıkkın, hatta taşıyorum''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim: ''Canım çok sıkkın, hatta taşıyorum''
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28 Ekim 2018 20:30
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 2-0 mağlup oldukları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim maç sonunda alınan yenilgiyi değerlendirirken, dikkat çeken ifadelerde bulundu.

İşte Fatih Terim'in maç sonundaki açıklamaları...

''Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Canım şok sıkkın, hatta taşıyorum. Sonradan üzüleceğim ve yanlış anlaşılacak şeyler söylemek istemiyorum ama için yanıyor. Mesele, sakatlıklar, mevki eksikliği, fiziksel, psikolojik değil; mesele, beraber oynayacak, birbiri ile oynama gücüne sahip bir 11'e sahip olmak. Mesele bu.''

'''Sezon başından beri, gerek kazandığımız gerek kaybettiğimiz maçlardan sonra açıklamalarımda takip eden, mesajı alan, alt alta yazıldığında olayın ne olduğunu çok açık ortaya koyabiliriz. Bugünün skorunun anlatımı bu.''

''Zor gol atıyorsanız ve o atamadıklarından basitini yiyorsanız, bu. Malatyaspor'u tebrik ederim. Yüzeysel görünenler çok daha derin.''

''Ozan Kabak 3. penaltısını yaptı, öğrenecek. Savaşıyor, ruhu var, ben de ona o şansı vereceğim.''

''Durup dururken başı dönüyor Belhanda'nın, ötekinin arka adelesi, ötekinin ön adelesi derken... Hep söylüyorum, bu sakatlık meselesi değil. Gerekirse 1 seneyi feda ederiz ama biz bunların altından kalkarız. Ki ortada bir şey yok, bu senenin de en iddialı takımı Galatasaray olacaktır. İnsanın sözü de dostuna geçer, olay eksiklik de değil. Rakiplerimizin derin kadrolarına bakıp bazen hayıflanmıyoruz değil ama kabahati kendimde arıyorum.''

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