Fatih Terim: 'Bundan sonra kayıp yaşamamalıyız'

Marsilya'yı yenerek Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmayı garantileyen Galatasaray, ligde de tekrar yükselişe geçmeyi hedefliyor.Ligde sekizinciliğe kadar gerilen sarı kırmızılar, Malatya'yı yenerek kötü gidişatı durdurmanın hesaplarını yapıyor. Marsilya karşısında ortaya konan oyun ve mücadeleden bir hayli memnun olan Fatih Terim de zorlu deplasman öncesi oyuncularını motive ediyor.Tecrübeli hoca Avrupa'da çok daha farklı bir tablo ortaya koyduklarını söylerken "Aynı konsantrasyonu ligde de göstermemiz lazım. 'Lig uzun, kayıpların telafisi var' durumunu çoktan geçtik. Bundan sonra yarışta olmak istiyorsak puan kaybı yaşamamalıyız" ifadelerini kullandı.Oyuncular da kendi aralarında yaptıkları toplantıda "Bundan sonra her maçı final gibi oynayacağız" sözünü verdi.