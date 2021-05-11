Fatih Terim: 'Bunca sıkıntıya rağmen Galatasaray hala en iyi yerlerde'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'ın başında 400. lig maçına çıkmasını değerlendiren Terim, "Rakamlar önümüze gelince, ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz yoksa hayatın olağan akışında yola devam ediyorsunuz. Büyük bir rakam tabii. Allah'a şükür burada G'ler de fazla, galibiyetler. Bunun içine birçok başarı sığdırdık, Galatasaraylılar ile paylaştık, onlar sevindi, biz sevindik. Allah'a şükür bunları görebildik. Çok da büyük başarılar sığdırmak, herhalde Türk futboluna, aileme, sevenlerime bırakacağım en büyük hatıra." ifadelerini kullandı.



"MUHAMMED İYİ AMA NET DEĞİL"



Mustafa Muhammed'in kadroya alınmasını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Önce Falcao'yu kaybettik, Muhammed iyi ama çok net olmayabilir. Ciddi bir B planı düşünmek zorundayız, onun da kafileye katılmasını istedim." dedi.



"GALATASARAY HALA EN İYİ YERLERDE"



Ligi ve maçı değerlendiren Terim, "Bir maç oynuyorsunuz, 3-4 gün sonra bir maç daha oynuyorsunuz. Ne bizler, ne oyuncular, ne hakemler için bu kolay değil. Bu kadar bilinmeyen konuları yönetebilmek, bir yandan pandemi, bir yandna sakatlıklar, bir yandan puan durumları, işin gerilimi, sıkıntısı derken 40 maç bitmek üzere, bu arada da 40 test, kupalar derken, müthiş sezon geçiriyoruz. Bu kadar sıkıntıya rağmen, içte, dışta, hala Galatasaray en iyi yerlerde, hala ne olursa olsun iddiası var, bence önemli bir şey, böyle düşünmek lazım. Çok kolay geçmedi, oyunculara da hak vermek lazım. Herkes evinde seyrederken siz deplasmanlara gidiyorsunuz. Pandeminin en önemli aktörleri herhalde bizleriz, ümit ederim evde oturup bizi seyredenlere heyecanlı maçlar seyrettirebiliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



