Fatih Terim: 'Bugün hataya yer yok'

Süper Lig'de üç maçlık kazanamama serisinin ardından önce B.B.Erzurumspor'u 2-1, geçtiğimiz hafta da Ankaragücü'nü tek golle geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe'nin Konyaspor yenilgisi sonrası kayıp yaşamak istemiyor.Fatih Terim, hafta içindeki çalışmalarında özellikle rakibe baskı yapmak üzerinde durdu.Tecrübeli hocanın Sivasspor maçı için oyuncularına, "Zor bir maç olacağı kesin. Topun kontrolü mümkün oldukça bizde kalsın ve önde oynayalım. Rakip sahada baskı istiyorum. Forvetten başlayarak, onların geriden oyun kurmasına izin vermeyelim. Bir bütün içinde oynamamız şart. Kopuk oynamaktan vazgeçmeliyiz. Herkes, birbirine saha içerisinde yardımcı olmalı ve açıkları kapatmalı. Ataklarda ileride çoğalmalı, savunmada da geriye dönerek takım savunmasını açık bırakmadan yapmalıyız. Böyle oynarsak kazanır ve Milli araya da moralli gireriz. Puan kaybı istemiyorum" dediği öğrenildi.Fatih Terim, bugün sakatlıklar nedeniyle oyuncularından dikkatli olmasını isterken, Saracchi ve Marcao kozunu da kullanma kararı aldı. Sağ kanatta ise Feghouli'nin şans alması bekleniyor.Feghouli yerine Arda Turan oynarsa kaptan olacak ve sarı-kırmızılılarda böylece 6. kez kaptanlık pazubantı el değiştirmiş olacak.