Fatih Terim: 'Bu tabloyu değiştireceğiz'

Galatasaray, ligde Giresunspor karşısında 1-0'lık şok bir yenilgi daha aldı. Tarihin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ise öğrencileriyle maç sonrasında bir toplantı gerçekleştirdi.



"SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİM"



Alınan üst üste kötü sonuçlara rağmen önlerinde uzun vadeli bir proje olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam; özellikle Galatasaray'ın, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olması nedeniyle oyuncularıyla konuştu. Terim, burada yapacak daha çok işinin olduğunun altını çizerken, "3 yıllık bir proje için geldim, sonuna kadar devam edeceğim. Yardımcılarımı asla yarı yolda bırakmam" diye konuştu.



"BU TABLOYU DEĞİŞTİRECEĞİZ"



Tecrübeli teknik adam, ayrıca yaşanan bu karanlık tablo sonrasında durumu tersine çevirmelerinin de kendi ellerinde olduğunu belirtti. Her şeye rağmen inancını kaybetmeyeceğini belirten Terim, öğrencilerine şunları söyledi; "Kafanızı yerden kaldırın. Bu tabloyu hep beraber değiştireceğiz. Değiştirecek olan kişiler de bizleriz. Bunu ancak cesareti olan kişiler yapar."







