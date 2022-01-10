Fatih Terim: "Bu tabloyu değiştireceğiz"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Giresunspor mağlubiyeti sonrası öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim: 'Bu tabloyu değiştireceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2022 10:21
Galatasaray, ligde Giresunspor karşısında 1-0'lık şok bir yenilgi daha aldı. Tarihin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ise öğrencileriyle maç sonrasında bir toplantı gerçekleştirdi.

"SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİM"

Alınan üst üste kötü sonuçlara rağmen önlerinde uzun vadeli bir proje olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam; özellikle Galatasaray'ın, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olması nedeniyle oyuncularıyla konuştu. Terim, burada yapacak daha çok işinin olduğunun altını çizerken, "3 yıllık bir proje için geldim, sonuna kadar devam edeceğim. Yardımcılarımı asla yarı yolda bırakmam" diye konuştu.

"BU TABLOYU DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Tecrübeli teknik adam, ayrıca yaşanan bu karanlık tablo sonrasında durumu tersine çevirmelerinin de kendi ellerinde olduğunu belirtti. Her şeye rağmen inancını kaybetmeyeceğini belirten Terim, öğrencilerine şunları söyledi; "Kafanızı yerden kaldırın. Bu tabloyu hep beraber değiştireceğiz. Değiştirecek olan kişiler de bizleriz. Bunu ancak cesareti olan kişiler yapar."




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.