Fatih Terim: 'Bu seri bu maçta bitecek!'

Kariyerinin en kötü serisine ulaşan tecrübeli çalıştırıcı, bir an önce kara bulutları dağıtmanın hesapları içinde.



Cuma günü yapılan taktik toplantısında takımına sert uyarılarda bulunan Terim, hep birlikte bu olumsuz tabloyu terse çevirmek için onlara son bir fırsat vereceğini söyledi. Aslan'da hedef, son iki haftada Göztepe ve deplasmanda Antalya'yı yenerek, Süper Lig'e en azından bir kazanma serisiyle veda etmek.



Florya'da kampa girdiler



Sarı-Kırmızılı ekip, cuma akşamı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan son antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular, taktik provanın ardından tesislerde kampa girdi ve Türk Telekom Stadı'ndaki maçın başlangıç saatini beklemeye başladı.



