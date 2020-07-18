Fatih Terim: "Bu seri bu maçta bitecek!"

Süper Lig'in son 8 haftasında galibiyet yüzü göremeyen, 3 haftadır üst üste kaybeden ve bu periyotta 4 beraberlik, 4 yenilgi elde eden Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim bir ilki yaşıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Fatih Terim: 'Bu seri bu maçta bitecek!'
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18 Temmuz 2020 11:19
Kariyerinin en kötü serisine ulaşan tecrübeli çalıştırıcı, bir an önce kara bulutları dağıtmanın hesapları içinde.

Cuma günü yapılan taktik toplantısında takımına sert uyarılarda bulunan Terim, hep birlikte bu olumsuz tabloyu terse çevirmek için onlara son bir fırsat vereceğini söyledi. Aslan'da hedef, son iki haftada Göztepe ve deplasmanda Antalya'yı yenerek, Süper Lig'e en azından bir kazanma serisiyle veda etmek.

Florya'da kampa girdiler

Sarı-Kırmızılı ekip, cuma akşamı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan son antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular, taktik provanın ardından tesislerde kampa girdi ve Türk Telekom Stadı'ndaki maçın başlangıç saatini beklemeye başladı.



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