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Fatih Terim, bu sene kesinlikle istemiyor

Uzman kondisyoner ekibinin reçetesi doğrultusunda yeni programa başlayan sarı-kırmızılı ekip, rakiplere göz açtırmamayı hedefliyor. Aslan'ın lügatinde de "oyundan düşme" ve "yorulma" yok

Kaynak: Türkiye
Fatih Terim, bu sene kesinlikle istemiyor
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16 Temmuz 2018 10:01
Galatasaray'da geçen sezonun ortasında takımın başına geçen Fatih Terim, şampiyonluk mücadelesi içerisinde kendi idealindeki oyun formatını oturtmaya zaman bulamamıştı... Haziran ayının sonunda yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve geçen haftadan itibaren İsviçre'de çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam yeni sezona her yönüyle daha güçlü bir takımla girmeyi hedefliyor.

Geçen sezonun kadrosuna koruyan ve Muğdat ile Onyekuru takviyesi gerçekleştiren Cimbom'da Fatih Terim, 2000 yılında Avrupa'nın zirvesine oturduğu oyun şeklini oluşturmaya çalışıyor. Taktik kurgu konusunda mesafe alan teknik heyet, topu rakip yarı sahada tutan, beklerin yüksek oranda hücuma katıldığı bir anlayışı, tamamen takımın DNA'sına işlemek istiyor. Fatih Terim ve kurmayları şimdi fiziksel gücü de yeni bir programla zirveye çıkarmayı hedefliyor.

İsimler değişse de...
Uzman kondisyonerler reçeteyi yazarken, Galatasaray takımı dün sabah yapılan çalışmada güç, çeviklik, dengeyle birlikte "90 dakika aynı tempoda kalmaya" yönelik çalışma gerçekleştirdi. Sezon başına kadar bu tür antrenmanlarla tüm futbolculara zirve yaptırmak isteyen teknik direktör Fatih Terim "Oyundan düşme", "Yorulma" gibi kavramları Florya lügatinden kaldırmak istiyor.

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda da başarıyı hedefleyen sarı-kırmızılılarda dinamik gücün çok önemli olduğunu düşünen Terim, sahadaki isimler değişse de oyun şeklinin aynı olmasını hedefliyor.

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