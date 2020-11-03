Fatih Terim: "Bu oyun bize yetmez!"

Oyuncularından artık daha iyi performans beklediğini söyleyen Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, "Bu futbol bizi şampiyonluğa götürmez. Tempoyu artırmalıyız" dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Bu oyun bize yetmez!'
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03 Kasım 2020 08:54
Galatasaray, MKE Ankaragücügalibiyetiyle yarışta var olacağını gösterdi. Ancak üç puana rağmen ortaya konan futbol teknik direktör Fatih Terim'i tatmin etmedi.

Kötü oyun sebebiyle yapılan eleştirileri haklı bulan tecrübeli çalıştırıcı oyuncularına "Vitesi yükseltmeliyiz" uyarısında bulundu. Bu futbolun şampiyonluğu getirmeyeceğini söyleyen Terim "Düzeltmemiz gereken şeyler var. En önemlisi de herkesin yeterince çaba göstermemesi" dedi.

Belhanda on bire

Sivas deplasmanından da kazanarak dönüp millî araya kayıpsız girmenin hesaplarını yapan Fatih Hoca sistemini koruyarak oyuncularda değişiklik yapmayı düşünse de Galatasaray'ın pazar günü sahaya çıkacağı on biri sakatların durumu belirleyecek gibi gözüküyor.

Taylan-Etebo-Ömer orta üçlüsünün hücumda üretken olamadığını düşünen Terim, Belhanda için sağlık heyetinden gelecek raporu bekliyor. Feghouli'nin de Sivas maçıyla birlikte yeniden on birde başlaması planlanıyor.



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