Fatih Terim: 'Bu ligde dikkate alınmayacak bir takım yok'

Galatasaray, 25. hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Hafta içinde Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, lige seri hedefiyle dönüş yaptı. Fatih Terim'in öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek üst üste 6. maçını kazanmak istiyor



Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak



FATİH TERİM'DEN TOPLANTI



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü çalışma öncesi futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam kupa maçının kendileri için ders olması gerektiğini belirterek, maça kararlılıkla başlamaları gerektiğini ifade etti.



Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı: "Presle başlayıp golü erken bulmak önemli. Kasımpaşa'nın derinceni ne kadar erken kırarsak işimiz o kadar kolay olur. Kupa maçındaki rehaveti istemiyorum. Bu ligde dikkate alınmayacak bir takım yok."



