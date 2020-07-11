Fatih Terim, bu kez farklı bir 11 kuracak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü karşısında çok farklı bir 11 düşünüyor.

, Fotoğraf; AA
Fatih Terim, bu kez farklı bir 11 kuracak
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11 Temmuz 2020 12:31
Alanyaspor deplasmanına sağ açıkta Belhanda ile başlayan Fatih hoca, maç içerisinde birçok değişiklik yapmak zorunda kalmıştı.

Terim bu kez sağda Emre Akbaba'ya, solda Ömer'e, orta alanda da Seri, Taylan ve Belhanda üçlüsüne şans tanımayı planlıyor.

İleri uçta Adem Büyük, geride Marcao ve Donk, beklerde de Mariano ile Saracchi'nin oynaması bekleniyor. Kale ise yine Okan Kocuk'a emanet olacak.





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