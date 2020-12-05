Fatih Terim: 'Bu ırkçılığa girer'

Gakatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yabancı kuralı hakkında konuştu ve futbolcunun nüfus kağıdına bakılmasının ırkçılık olduğunu söyledi.



"Futbolcu iyiyse nüfus kağıdına bakmaya gerek yok" diyen Fatih Terim, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in aksine yabancı kuralı hakkındaki düşüncelerinde ısrar etti;



"Yabancı kuralının değişmesi gerektiğini söyleyenler bir izah etseler, biz de anlasak. Oyuncun Türk'ü, yabancısı yok! Avrupa'nın her ülkesinde aslan gibi oynayan oyuncularımız var. Biz kuralı çıkardıktan sonra gittiler. Kuralın neticesidir o. Fransa, İngiltere, İtalya, ALmanya, İspanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da oynuyorlar, övünüyoruz. Bir tanesi çıksın izah etsin, biz de anlayalım. Neden faydasız bu kural. Kuralı hatırlatayım 14 Türk oynatmak mecburi. Oyuncu iyiyse, nüfus kağıdına bakmaya gerek yok. Nüfus kağıdına bakarsanız, o ırkçılığa girer. Benim için gençler önemlidir. Hep şans verdim, vermeye devam edeceğim. Bugünkü konjonktürde o vardı, bu yoktu, kısır çekişmeler. Ben olayın yetenek tarafına bakıyorum. Ben insan olarak bakıyorum. Biri bize izah ederse anlarız, niye anlamayalım."



