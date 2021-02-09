Fatih Terim: "Bu güzel havayı bozmayalım"

Alanya maçının çok önemli olduğunu kaydeden Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, "Yakaladığımız bu güzel havayı sürdürmeliyiz" dedi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Bu güzel havayı bozmayalım'
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09 Şubat 2021 09:32
Son yılların en büyük çekişmeli liglerinden birisi yaşanırken ritmini bulan Galatasaray, arka arkaya iki kritik maça daha çıkacak.

Çarşamba günü kupada Alanya'yı konuk edecek ve yarı final mücadelesi verecek. Ardından da yine Türk Telekom'da Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Oyuncularına iyi bir çıkış yakaladıklarını ancak daha yolun başında olduklarını kaydeden Fatih Terim, konsantrasyon istedi. Bu nedenle Alanya maçının çok önemli olduğunu kaydeden tecrübeli hoca, "Yakaladığımız bu güzel havayı sürdürmeliyiz" dedi.

EN ÇOK 3. SIRADA YER ALDI

Galatasaray, bu sezon 2. Haftada Başakşehir ve 15. Haftada Trabzonspor galibiyetlerinin ardından liderliğe yükselmiş ancak bir hafta zirvede kalabilmişti.

Fenerbahçe zaferi sonrası bir kez daha ilk sıraya yükselen Cimbom, bu kez kolay kolay bırakmaya niyeti yok. Galatasaray bu sezon 10 kez ile en çok 3. sırada yer aldı. 



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