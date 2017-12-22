TERİM'DEN ARDA TURAN CEVABI

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI;

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MESAJIM FATİH TERİM İÇİN DE GEÇERLİYDİ

BEN KOLTUK SEVDALISI BİR ADAM DEĞİLİM

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TERİM HİÇ DÜŞÜNMEDEN TEKLİFİ KABUL ETTİ

FATİH TERİM'İN SÖZLERİ;

SÜRE ÖNCE 20 OCAK'A KADAR

HEDEFİMİZ ESKİ BAŞARILARIN ÜZERİNE ÇIKMAK

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

İSTİKRAR SAHADA DA OLMALI



MİNİ YORUM;

Galatasaray'da 4. kez Fatih Terim dönemi başladı! Sarı-kırmızılı kulübün Igor Tudor'un görevine son vermesinin ardından öncelikli olarak Fatih Terim ile dün akşam saatlerinde yaklaşık 6 saat süren bir görüşme yapan Özbek, Terim'i ikna etti ve sarı-kırmızılılarda 4. kez Terim döneminin startı da resmen verildi. Başkan Dursun Özbek ve Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısı ile resmi sözleşmenin altına imza attı. İşte basın toplantısında yaşananlar;Arda Turan'ın transferi hakkında kendisine yöneltilen soruyu da cevaplayan Terim, "Arda Turan, başkan ve yönetimin konusu. Biraz evvel imza attım, benden önce böyle bir konu olduysa bilmiyorum. Yeni tesise dünyanın en iyi tesisiniz yapmalıyız. Florya artık yetmiyor. Florya diğer yerler kadar önemli, futbol daha önde olduğundan hep Florya ön plana çıktı. Bir elimiz Florya'ya değecektir" dedi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Terim sürecini şu şekilde anlattı; "Fatih Terim'in yuvaya dönüşüne hoş geldiniz. Olayı kelimelerle anlatmak kolay değil. Galatasaray'a ömrünü vermiş, kariyerini Galatasaray'da geliştirmiş, Galatasaray ile zirveye çıkmış,Galatasaray'ı bu form düşüklüğünden şampiyonluğa taşıyacak tek aday Fatih Terim'di. Telefon açtım kendisine ve 'Buluşalım' dedim. Başkana başkanlığını hissettiren bir tavırla 'Tabii başkanım, buluşalım' dedi. Görev için 'Der hal hazırım' dedi.Ben de kendisine '. Kendisi bunu sevinçle karşıladı. Hocanın Galatasaray'a hizmet edeceği çok dönem olacak. Kendisine başarılar diliyorum ve 'Galatasaray'a hoş geldin hocam' diyorum"Geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrının Fatih Terim için de geçerli olduğunu da ifade eden Özbek, "Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylılara 'Taşın altına elinizi koymalısınız' diye çağrı yaptım, Fatih hoca nereli? Galatasaraylı değil mi? O çağrı ya da hocamız da dahildi. Bir kurumun kafasında bir fikir var ve sizde gazeteci olarak o planı soruyorsunuz, cevap almanız mümkün mü arkadaşlar? Bu soruları sorarken, buna cevap verilir mi verilmez mi diye düşünmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.,Koltuk sevdalısı olmadığını ifade eden Özbek, "Galatasaray'a hizmet için geldim. Kimse bu kararı farklı göstermeye çalışmasın. Bütün Galatasaraylılara söylüyorum, yönetim olarak 2018 Mayıs'taki finansal durumu kenetlendik. Bütün Galatasaraylıları ilgilendiren bir durum var. seçimi yapalım ve başkanımızı seçelim. Kim başkan olursa, onun arkasında kenetlenelim. 4 ay o kişinin arkasında duralım, Galatasaray'ı istediği amaca ulaştıralım. Hocam sorsana 'Soğukta orada ne işin var?' diye. Sonra Evren aradı, 'Oğlum ben evdeyim, siz ne yapıyorsunuz?' dedim. yazık soğukta ne işin var Fatih Terim'in evinin önünde senin. " dedi."Bu hafta ilk kez başkan olarak rahat bir maç izleyeceksiniz sanırım?" sorusuna Dursun Özbek'ten önce yanıt veren Fatih Terim "." dedi.Fatih Terim'in hiç düşünmeden teklifi kabul ettiğini vurgulayan Özbek, "Galatasaraylı olup da Galatasaray maçı başladığında rahat maç seyredecek bir Galatasaraylı hayal edemiyorum. Çocukluğumdan beri her Galatasaray maçında heyecan duyarım. Bir E.Frankfurt maçı vardı, heyecandan Silivri'ye kadar arabayla gittim, geldim. Camları kapattım sağa sola bakmıyorum arabalardan gol olur bayrak sallarlar diye. Sonra stadın önünden geçtim, maç bitmiştir diye düşündüm ve davul zurna sesi geliyor, 'Allahım sana şükürler olsun' dedim.şeklinde konuştu.Galatasaray ile bağlılığının çok güçlü olduğunu ifade eden Terim, "Başkan çok güzel şekilde anlattı. İki şey konuştuk, biri süre ve biri para. Başkanım heyecanlanıyor, süreyi unuttu.Sayın başkanımıza ve değerli yöneticilerimize ayrıca tüm Galatasaray çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu çatının altında Galatasaray ile beni buluşturdukları için kendilerine teşekkür ediyorum.. Durumu iyi okuduğunuzda, elimi taşın altına sokmam için bu çatı altındayım. Başkana teşekkür ederim. Acele etmemeliyiz. Daha doğrusu telaşlanmamalıyız ama acele etmeliyiz. Yapacak çok işlerimiz var. İlkleri yapmış bu camianın yeni ilkler yapmaya ihtiyacı var. Daha önceki başarılardan daha fazlasını yapma adına buradayız" dedi.Galatasaray'da yakaladığı eski başarıların üzerine çıkmayı hedeflediklerini dile getiren Terim, "yüzden kaldığımız yer, yapacağımız işlerin başlangıç noktası olur diye ümit ediyorum, onu diliyorum. İnşallah geçmişteki başarıların üzerine çıkarız. Eski başarıları anmak, bu seviyede olmak önemli ama yeni başarılar da önemli" ifadelerini kullandı.Dursun Özbek'in 18 Mayıs hedefini de değerlendiren Terim, "Başkan 18 Mayıs'ı işaret ediyor, onun ne demek istediğini herkes anlıyor. Bir defa Galatasaray'ın Avrupa'da olması lazım. Kadronun iyi olduğuna yürekten inanıyorum ama bazı yerlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.. Ne kadar anlatırsanız anlatın, sonucu almazsanız olmaz" şeklinde konuştu.Süper Lig'de şampiyonluk yarışını da değerlendiren Terim, "1996'da Arsen Wenger ile birlikte geldik. Ben 21 sene kalsaydım, neler olurdu bilemiyorum. Benim de hatalarım var. Beşiktaş'ı son iki sene için tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum, Şenol Hoca çok iyi şeyler yapıyor.ampiyonluk adayı ne kadar çok olursa o kadar heyecanlı olur. Futbol kalitesi de artar. Türkiye Ligi yavaş yavaş Avrupa tarafından da seyredilmesi gereken bir lig olma yolunda. Türk antrenörler çok iyi işler yapıyorlar. 1996'da çok az Türk vardı, 2017'de çok fazla Türk var. Demek doğru yere bakılıyor" ifadelerini kullandı.İstikrarı sahada da sürdürmek zorunda olduklarını belirten Terim, "Ümit ederim hiç mağlup olmayız. Ancak o çok optimistik görüş olur. Mutlaka bir kazaya uğruyorsunuz, kırılıyorsunuz. Bütün şampiyonluklarda, daha fazla gol, puan ya da daha az mağlubiyet gibi kriterleri iyi tutturmanız lazım.Siz başarılı olamadığınız da rakip başarılı oluyor. Umarım o hakkımızı hiç kullanmayız ve mutlu sona ulaşırız. Tek dileğim bu" ifadelerini kullandı.Beklenmedik bir gelişme değildi. Dursun Özbek'in tek mermisi kalmıştı. Bunu kullanmak zorunda kaldı. Dursun beyin inanılmaz bir operasyonu, kutlamak lazım. Muhtemelen kafasında zaten Fatih hoca vardı. Sır gibi sakladığı bir operasyon oldu. Tudor'u gönderdiğinde kafasında büyük ihtimal Terim vardı.Galatasaray yönetiminin güçlü bir figüre ihtiyacı var. Bu figür, yönetimde yok. Taraftarın baskısı vardı. Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'e mecburdu. Tek bir seçenek vardı ve yönetim de buna ikna oldu.Süper Lig açısından çok iyi oldu. Zamanlaması da çok iyi oldu. Göztepe ile kritik bir maça çıkacaktı Galatasaray. Şimdi 50 bin taraftar olacaktır o maçta.Dursun Özbek baskın seçim ile mayıs sıkıntısından kurtulup rahat bir nefes almak istedi ama bir yandan da Fatih Terim'in de isteği uzun vadeli çalışmaktı. Terim 5 ay sonra seçime gidecek bir yönetimle çalışmak istemedi. Özbek de Terim'e "Bak şimdi 3 yıllık sürede beraber olabiliriz" diyebilecek duruma geldi. Taraftarın görev çağrısı 'numarası' da tam zamanında gelince hocanın da 'ama' deme şansı kalmadı. Bu 'win-win' projedir. Bu saatten sonra seçimde aday da çıkmayabilir, Özbek seçilir