Galatasaray'da 4. kez Fatih Terim dönemi başladı! Sarı-kırmızılı kulübün Igor Tudor'un görevine son vermesinin ardından öncelikli olarak Fatih Terim ile dün akşam saatlerinde yaklaşık 6 saat süren bir görüşme yapan Özbek, Terim'i ikna etti ve sarı-kırmızılılarda 4. kez Terim döneminin startı da resmen verildi. Başkan Dursun Özbek ve Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısı ile resmi sözleşmenin altına imza attı. İşte basın toplantısında yaşananlar;
TERİM'DEN ARDA TURAN CEVABI
Arda Turan'ın transferi hakkında kendisine yöneltilen soruyu da cevaplayan Terim, "Arda Turan, başkan ve yönetimin konusu. Biraz evvel imza attım, benden önce böyle bir konu olduysa bilmiyorum. Yeni tesise dünyanın en iyi tesisiniz yapmalıyız. Florya artık yetmiyor. Florya diğer yerler kadar önemli, futbol daha önde olduğundan hep Florya ön plana çıktı. Bir elimiz Florya'ya değecektir" dedi.
DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI;
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Terim sürecini şu şekilde anlattı; "Fatih Terim'in yuvaya dönüşüne hoş geldiniz. Olayı kelimelerle anlatmak kolay değil. Galatasaray'a ömrünü vermiş, kariyerini Galatasaray'da geliştirmiş, Galatasaray ile zirveye çıkmış, Galatasaray'ı zirveye taşımış bir hocanın imza törenine şahitlik ettiğiniz için sizlerin de sevinçli olduğunuzu düşünüyorum. Antrenörümüzle ilişkimiz hafta başı bitti. Ligler devam ediyor. En süratli şekilde Galatasaray'ın hoca eksikliğini tamamlaması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bir sürü şey yazıldı, çizildi. Galatasaray'ı bu form düşüklüğünden şampiyonluğa taşıyacak tek aday Fatih Terim'di. Telefon açtım kendisine ve 'Buluşalım' dedim. Başkana başkanlığını hissettiren bir tavırla 'Tabii başkanım, buluşalım' dedi. Görev için 'Der hal hazırım' dedi. Hocam 'Ne ücret?' dedim. 'Başkanım bu sözler senin ağzından çıkmasın. Hiçbir zaman para konuşmadım. para önemli değil ne takdir ediyorsanız o olur' dedi. Ben de kendisine 'Galatasaray'ın mali durumu belli biz de ise 1905 lira ücret versek olur mu?' dedim. Kendisi bunu sevinçle karşıladı. Hocanın Galatasaray'a hizmet edeceği çok dönem olacak. Kendisine başarılar diliyorum ve 'Galatasaray'a hoş geldin hocam' diyorum"
MESAJIM FATİH TERİM İÇİN DE GEÇERLİYDİ
Geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrının Fatih Terim için de geçerli olduğunu da ifade eden Özbek, "Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylılara 'Taşın altına elinizi koymalısınız' diye çağrı yaptım, Fatih hoca nereli? Galatasaraylı değil mi? O çağrı ya da hocamız da dahildi. Bir kurumun kafasında bir fikir var ve sizde gazeteci olarak o planı soruyorsunuz, cevap almanız mümkün mü arkadaşlar? Bu soruları sorarken, buna cevap verilir mi verilmez mi diye düşünmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.,
BEN KOLTUK SEVDALISI BİR ADAM DEĞİLİM
Koltuk sevdalısı olmadığını ifade eden Özbek, "Galatasaray'a hizmet için geldim. Kimse bu kararı farklı göstermeye çalışmasın. Bütün Galatasaraylılara söylüyorum, yönetim olarak 2018 Mayıs'taki finansal durumu kenetlendik. Bütün Galatasaraylıları ilgilendiren bir durum var. seçimi yapalım ve başkanımızı seçelim. Kim başkan olursa, onun arkasında kenetlenelim. 4 ay o kişinin arkasında duralım, Galatasaray'ı istediği amaca ulaştıralım. Hocam sorsana 'Soğukta orada ne işin var?' diye. Sonra Evren aradı, 'Oğlum ben evdeyim, siz ne yapıyorsunuz?' dedim. yazık soğukta ne işin var Fatih Terim'in evinin önünde senin. " dedi.
"Bu hafta ilk kez başkan olarak rahat bir maç izleyeceksiniz sanırım?" sorusuna Dursun Özbek'ten önce yanıt veren Fatih Terim "Tribün olarak söylüyor sanırım yoksa maç rahat geçmeyecek." dedi.
TERİM HİÇ DÜŞÜNMEDEN TEKLİFİ KABUL ETTİ
Fatih Terim'in hiç düşünmeden teklifi kabul ettiğini vurgulayan Özbek, "Galatasaraylı olup da Galatasaray maçı başladığında rahat maç seyredecek bir Galatasaraylı hayal edemiyorum. Çocukluğumdan beri her Galatasaray maçında heyecan duyarım. Bir E.Frankfurt maçı vardı, heyecandan Silivri'ye kadar arabayla gittim, geldim. Camları kapattım sağa sola bakmıyorum arabalardan gol olur bayrak sallarlar diye. Sonra stadın önünden geçtim, maç bitmiştir diye düşündüm ve davul zurna sesi geliyor, 'Allahım sana şükürler olsun' dedim. Ben böyle bir Galatasaraylıyım. Bu heyecan bitmez. Hocam da beni tanıyor, ben de onu tanıyorum. Bir saniye düşünmeden 'Evet' dedi. Bize olan inancı belli" şeklinde konuştu.
FATİH TERİM'İN SÖZLERİ;
SÜRE ÖNCE 20 OCAK'A KADAR
Galatasaray ile bağlılığının çok güçlü olduğunu ifade eden Terim, "Başkan çok güzel şekilde anlattı. İki şey konuştuk, biri süre ve biri para. Başkanım heyecanlanıyor, süreyi unuttu. Süre önce 20 Ocak'a kadar seçilirsiniz, seçilemezsiniz, bir daha ücret ve yeniden masaya oturmak kaydıyla aramızda böyle bir şey geçti. Sayın başkanımıza ve değerli yöneticilerimize ayrıca tüm Galatasaray çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu çatının altında Galatasaray ile beni buluşturdukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Benim hayatım burada geçti, zaman zaman isteseniz de istemeseniz de ayrılıklar oluyor. Ayrılıkların yanı sıra bağlılıklar daha fazla ağır basıyor. Durumu iyi okuduğunuzda, elimi taşın altına sokmam için bu çatı altındayım. Başkana teşekkür ederim. Acele etmemeliyiz. Daha doğrusu telaşlanmamalıyız ama acele etmeliyiz. Yapacak çok işlerimiz var. İlkleri yapmış bu camianın yeni ilkler yapmaya ihtiyacı var. Daha önceki başarılardan daha fazlasını yapma adına buradayız" dedi.
HEDEFİMİZ ESKİ BAŞARILARIN ÜZERİNE ÇIKMAK
Galatasaray'da yakaladığı eski başarıların üzerine çıkmayı hedeflediklerini dile getiren Terim, "Galatasaray bu ülkenin en önemli değerlerinden bir tanesi. Ben bu camianın üyesi olmaktan gururluyum. Kaldığımız yerden devam etme zamanıdır. Geçmişte yakaladığımız başarıların üzerine çıkacak başarılar için buradayım. Çok çalışmak zorundayız. O yüzden kaldığımız yer, yapacağımız işlerin başlangıç noktası olur diye ümit ediyorum, onu diliyorum. İnşallah geçmişteki başarıların üzerine çıkarız. Eski başarıları anmak, bu seviyede olmak önemli ama yeni başarılar da önemli" ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek'in 18 Mayıs hedefini de değerlendiren Terim, "Başkan 18 Mayıs'ı işaret ediyor, onun ne demek istediğini herkes anlıyor. Bir defa Galatasaray'ın Avrupa'da olması lazım. Kadronun iyi olduğuna yürekten inanıyorum ama bazı yerlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Söylenen ile olan arasında fark olduğunu düşünüyorum. Futbol pratikler oyunudur. Ne kadar anlatırsanız anlatın, sonucu almazsanız olmaz" şeklinde konuştu.
ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını da değerlendiren Terim, "1996'da Arsen Wenger ile birlikte geldik. Ben 21 sene kalsaydım, neler olurdu bilemiyorum. Benim de hatalarım var. Beşiktaş'ı son iki sene için tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum, Şenol Hoca çok iyi şeyler yapıyor. Fenerbahçe ve Başakşehir de iyi gidiyor. Birçok Anadolu takımı her an her şeyi yapabilecek kapasitede. Akhisarspor bazen çok büyük sürprizler yapıyor. Trabzonspor'u da unutmayalım, dört büyükler içerisinde yukarıya çok az bir hamlesi kaldı. Rıza Hoca ile iyi gidiyorlar. Şampiyonluk adayı ne kadar çok olursa o kadar heyecanlı olur. Futbol kalitesi de artar. Türkiye Ligi yavaş yavaş Avrupa tarafından da seyredilmesi gereken bir lig olma yolunda. Türk antrenörler çok iyi işler yapıyorlar. 1996'da çok az Türk vardı, 2017'de çok fazla Türk var. Demek doğru yere bakılıyor" ifadelerini kullandı.
İSTİKRAR SAHADA DA OLMALI
İstikrarı sahada da sürdürmek zorunda olduklarını belirten Terim, "Ümit ederim hiç mağlup olmayız. Ancak o çok optimistik görüş olur. Mutlaka bir kazaya uğruyorsunuz, kırılıyorsunuz. Bütün şampiyonluklarda, daha fazla gol, puan ya da daha az mağlubiyet gibi kriterleri iyi tutturmanız lazım. İstikrar sahada da olmalı. Oyun anlayışımızı en kısa zaman oturtarak, sahada ciddi işler yapan bir Galatasaray çıkaracağımızı düşünüyorum. Şampiyonluklar sadece sizin çok iyi gitmenizle olmuyor. Bazen rakipleriniz de iyi gitmiyor. Siz başarılı olamadığınız da rakip başarılı oluyor. Umarım o hakkımızı hiç kullanmayız ve mutlu sona ulaşırız. Tek dileğim bu" ifadelerini kullandı.
MİNİ YORUM;
RIDVAN DİLMEN:Beklenmedik bir gelişme değildi. Dursun Özbek'in tek mermisi kalmıştı. Bunu kullanmak zorunda kaldı. Dursun beyin inanılmaz bir operasyonu, kutlamak lazım. Muhtemelen kafasında zaten Fatih hoca vardı. Sır gibi sakladığı bir operasyon oldu. Tudor'u gönderdiğinde kafasında büyük ihtimal Terim vardı.
MEHMET DEMİRKOL: Galatasaray yönetiminin güçlü bir figüre ihtiyacı var. Bu figür, yönetimde yok. Taraftarın baskısı vardı. Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'e mecburdu. Tek bir seçenek vardı ve yönetim de buna ikna oldu.
GÜNTEKİN ONAY; Süper Lig açısından çok iyi oldu. Zamanlaması da çok iyi oldu. Göztepe ile kritik bir maça çıkacaktı Galatasaray. Şimdi 50 bin taraftar olacaktır o maçta.
SERDAR ALİ ÇELİKLER: Dursun Özbek baskın seçim ile mayıs sıkıntısından kurtulup rahat bir nefes almak istedi ama bir yandan da Fatih Terim'in de isteği uzun vadeli çalışmaktı. Terim 5 ay sonra seçime gidecek bir yönetimle çalışmak istemedi. Özbek de Terim'e "Bak şimdi 3 yıllık sürede beraber olabiliriz" diyebilecek duruma geldi. Taraftarın görev çağrısı 'numarası' da tam zamanında gelince hocanın da 'ama' deme şansı kalmadı. Bu 'win-win' projedir. Bu saatten sonra seçimde aday da çıkmayabilir, Özbek seçilir
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TERİM'DEN ARDA TURAN CEVABI
Arda Turan'ın transferi hakkında kendisine yöneltilen soruyu da cevaplayan Terim, "Arda Turan, başkan ve yönetimin konusu. Biraz evvel imza attım, benden önce böyle bir konu olduysa bilmiyorum. Yeni tesise dünyanın en iyi tesisiniz yapmalıyız. Florya artık yetmiyor. Florya diğer yerler kadar önemli, futbol daha önde olduğundan hep Florya ön plana çıktı. Bir elimiz Florya'ya değecektir" dedi.
DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI;
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Terim sürecini şu şekilde anlattı; "Fatih Terim'in yuvaya dönüşüne hoş geldiniz. Olayı kelimelerle anlatmak kolay değil. Galatasaray'a ömrünü vermiş, kariyerini Galatasaray'da geliştirmiş, Galatasaray ile zirveye çıkmış, Galatasaray'ı zirveye taşımış bir hocanın imza törenine şahitlik ettiğiniz için sizlerin de sevinçli olduğunuzu düşünüyorum. Antrenörümüzle ilişkimiz hafta başı bitti. Ligler devam ediyor. En süratli şekilde Galatasaray'ın hoca eksikliğini tamamlaması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bir sürü şey yazıldı, çizildi. Galatasaray'ı bu form düşüklüğünden şampiyonluğa taşıyacak tek aday Fatih Terim'di. Telefon açtım kendisine ve 'Buluşalım' dedim. Başkana başkanlığını hissettiren bir tavırla 'Tabii başkanım, buluşalım' dedi. Görev için 'Der hal hazırım' dedi. Hocam 'Ne ücret?' dedim. 'Başkanım bu sözler senin ağzından çıkmasın. Hiçbir zaman para konuşmadım. para önemli değil ne takdir ediyorsanız o olur' dedi. Ben de kendisine 'Galatasaray'ın mali durumu belli biz de ise 1905 lira ücret versek olur mu?' dedim. Kendisi bunu sevinçle karşıladı. Hocanın Galatasaray'a hizmet edeceği çok dönem olacak. Kendisine başarılar diliyorum ve 'Galatasaray'a hoş geldin hocam' diyorum"
MESAJIM FATİH TERİM İÇİN DE GEÇERLİYDİ
Geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrının Fatih Terim için de geçerli olduğunu da ifade eden Özbek, "Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylılara 'Taşın altına elinizi koymalısınız' diye çağrı yaptım, Fatih hoca nereli? Galatasaraylı değil mi? O çağrı ya da hocamız da dahildi. Bir kurumun kafasında bir fikir var ve sizde gazeteci olarak o planı soruyorsunuz, cevap almanız mümkün mü arkadaşlar? Bu soruları sorarken, buna cevap verilir mi verilmez mi diye düşünmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.,
BEN KOLTUK SEVDALISI BİR ADAM DEĞİLİM
Koltuk sevdalısı olmadığını ifade eden Özbek, "Galatasaray'a hizmet için geldim. Kimse bu kararı farklı göstermeye çalışmasın. Bütün Galatasaraylılara söylüyorum, yönetim olarak 2018 Mayıs'taki finansal durumu kenetlendik. Bütün Galatasaraylıları ilgilendiren bir durum var. seçimi yapalım ve başkanımızı seçelim. Kim başkan olursa, onun arkasında kenetlenelim. 4 ay o kişinin arkasında duralım, Galatasaray'ı istediği amaca ulaştıralım. Hocam sorsana 'Soğukta orada ne işin var?' diye. Sonra Evren aradı, 'Oğlum ben evdeyim, siz ne yapıyorsunuz?' dedim. yazık soğukta ne işin var Fatih Terim'in evinin önünde senin. " dedi.
"Bu hafta ilk kez başkan olarak rahat bir maç izleyeceksiniz sanırım?" sorusuna Dursun Özbek'ten önce yanıt veren Fatih Terim "Tribün olarak söylüyor sanırım yoksa maç rahat geçmeyecek." dedi.
TERİM HİÇ DÜŞÜNMEDEN TEKLİFİ KABUL ETTİ
Fatih Terim'in hiç düşünmeden teklifi kabul ettiğini vurgulayan Özbek, "Galatasaraylı olup da Galatasaray maçı başladığında rahat maç seyredecek bir Galatasaraylı hayal edemiyorum. Çocukluğumdan beri her Galatasaray maçında heyecan duyarım. Bir E.Frankfurt maçı vardı, heyecandan Silivri'ye kadar arabayla gittim, geldim. Camları kapattım sağa sola bakmıyorum arabalardan gol olur bayrak sallarlar diye. Sonra stadın önünden geçtim, maç bitmiştir diye düşündüm ve davul zurna sesi geliyor, 'Allahım sana şükürler olsun' dedim. Ben böyle bir Galatasaraylıyım. Bu heyecan bitmez. Hocam da beni tanıyor, ben de onu tanıyorum. Bir saniye düşünmeden 'Evet' dedi. Bize olan inancı belli" şeklinde konuştu.
FATİH TERİM'İN SÖZLERİ;
SÜRE ÖNCE 20 OCAK'A KADAR
Galatasaray ile bağlılığının çok güçlü olduğunu ifade eden Terim, "Başkan çok güzel şekilde anlattı. İki şey konuştuk, biri süre ve biri para. Başkanım heyecanlanıyor, süreyi unuttu. Süre önce 20 Ocak'a kadar seçilirsiniz, seçilemezsiniz, bir daha ücret ve yeniden masaya oturmak kaydıyla aramızda böyle bir şey geçti. Sayın başkanımıza ve değerli yöneticilerimize ayrıca tüm Galatasaray çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu çatının altında Galatasaray ile beni buluşturdukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Benim hayatım burada geçti, zaman zaman isteseniz de istemeseniz de ayrılıklar oluyor. Ayrılıkların yanı sıra bağlılıklar daha fazla ağır basıyor. Durumu iyi okuduğunuzda, elimi taşın altına sokmam için bu çatı altındayım. Başkana teşekkür ederim. Acele etmemeliyiz. Daha doğrusu telaşlanmamalıyız ama acele etmeliyiz. Yapacak çok işlerimiz var. İlkleri yapmış bu camianın yeni ilkler yapmaya ihtiyacı var. Daha önceki başarılardan daha fazlasını yapma adına buradayız" dedi.
HEDEFİMİZ ESKİ BAŞARILARIN ÜZERİNE ÇIKMAK
Galatasaray'da yakaladığı eski başarıların üzerine çıkmayı hedeflediklerini dile getiren Terim, "Galatasaray bu ülkenin en önemli değerlerinden bir tanesi. Ben bu camianın üyesi olmaktan gururluyum. Kaldığımız yerden devam etme zamanıdır. Geçmişte yakaladığımız başarıların üzerine çıkacak başarılar için buradayım. Çok çalışmak zorundayız. O yüzden kaldığımız yer, yapacağımız işlerin başlangıç noktası olur diye ümit ediyorum, onu diliyorum. İnşallah geçmişteki başarıların üzerine çıkarız. Eski başarıları anmak, bu seviyede olmak önemli ama yeni başarılar da önemli" ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek'in 18 Mayıs hedefini de değerlendiren Terim, "Başkan 18 Mayıs'ı işaret ediyor, onun ne demek istediğini herkes anlıyor. Bir defa Galatasaray'ın Avrupa'da olması lazım. Kadronun iyi olduğuna yürekten inanıyorum ama bazı yerlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Söylenen ile olan arasında fark olduğunu düşünüyorum. Futbol pratikler oyunudur. Ne kadar anlatırsanız anlatın, sonucu almazsanız olmaz" şeklinde konuştu.
ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını da değerlendiren Terim, "1996'da Arsen Wenger ile birlikte geldik. Ben 21 sene kalsaydım, neler olurdu bilemiyorum. Benim de hatalarım var. Beşiktaş'ı son iki sene için tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum, Şenol Hoca çok iyi şeyler yapıyor. Fenerbahçe ve Başakşehir de iyi gidiyor. Birçok Anadolu takımı her an her şeyi yapabilecek kapasitede. Akhisarspor bazen çok büyük sürprizler yapıyor. Trabzonspor'u da unutmayalım, dört büyükler içerisinde yukarıya çok az bir hamlesi kaldı. Rıza Hoca ile iyi gidiyorlar. Şampiyonluk adayı ne kadar çok olursa o kadar heyecanlı olur. Futbol kalitesi de artar. Türkiye Ligi yavaş yavaş Avrupa tarafından da seyredilmesi gereken bir lig olma yolunda. Türk antrenörler çok iyi işler yapıyorlar. 1996'da çok az Türk vardı, 2017'de çok fazla Türk var. Demek doğru yere bakılıyor" ifadelerini kullandı.
İSTİKRAR SAHADA DA OLMALI
İstikrarı sahada da sürdürmek zorunda olduklarını belirten Terim, "Ümit ederim hiç mağlup olmayız. Ancak o çok optimistik görüş olur. Mutlaka bir kazaya uğruyorsunuz, kırılıyorsunuz. Bütün şampiyonluklarda, daha fazla gol, puan ya da daha az mağlubiyet gibi kriterleri iyi tutturmanız lazım. İstikrar sahada da olmalı. Oyun anlayışımızı en kısa zaman oturtarak, sahada ciddi işler yapan bir Galatasaray çıkaracağımızı düşünüyorum. Şampiyonluklar sadece sizin çok iyi gitmenizle olmuyor. Bazen rakipleriniz de iyi gitmiyor. Siz başarılı olamadığınız da rakip başarılı oluyor. Umarım o hakkımızı hiç kullanmayız ve mutlu sona ulaşırız. Tek dileğim bu" ifadelerini kullandı.
MİNİ YORUM;
RIDVAN DİLMEN:Beklenmedik bir gelişme değildi. Dursun Özbek'in tek mermisi kalmıştı. Bunu kullanmak zorunda kaldı. Dursun beyin inanılmaz bir operasyonu, kutlamak lazım. Muhtemelen kafasında zaten Fatih hoca vardı. Sır gibi sakladığı bir operasyon oldu. Tudor'u gönderdiğinde kafasında büyük ihtimal Terim vardı.
MEHMET DEMİRKOL: Galatasaray yönetiminin güçlü bir figüre ihtiyacı var. Bu figür, yönetimde yok. Taraftarın baskısı vardı. Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'e mecburdu. Tek bir seçenek vardı ve yönetim de buna ikna oldu.
GÜNTEKİN ONAY; Süper Lig açısından çok iyi oldu. Zamanlaması da çok iyi oldu. Göztepe ile kritik bir maça çıkacaktı Galatasaray. Şimdi 50 bin taraftar olacaktır o maçta.
SERDAR ALİ ÇELİKLER: Dursun Özbek baskın seçim ile mayıs sıkıntısından kurtulup rahat bir nefes almak istedi ama bir yandan da Fatih Terim'in de isteği uzun vadeli çalışmaktı. Terim 5 ay sonra seçime gidecek bir yönetimle çalışmak istemedi. Özbek de Terim'e "Bak şimdi 3 yıllık sürede beraber olabiliriz" diyebilecek duruma geldi. Taraftarın görev çağrısı 'numarası' da tam zamanında gelince hocanın da 'ama' deme şansı kalmadı. Bu 'win-win' projedir. Bu saatten sonra seçimde aday da çıkmayabilir, Özbek seçilir
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