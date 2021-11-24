Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Zamalek'ten kiralık olarak renklerine bağladıkları Mustafa Muhammed'in bonservisini almak istediklerini söyledi.Marsilya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, "Mustafa Muhammed ile ilgili kararımız için daha zamanımız var. Niyetimiz bonservisini almak." sözlerine yer verdi.Mustafa Muhammed'in kiralanması için 2 milyon dolar ödeyen Galatasaray, 4 milyon dolar ödediği taktirde oyuncunun bonservisini de alabilecek.Galatasaray formasıyla toplamda 38 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 13 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi."Avrupa'dan takip edilen oyuncularınız var, bununla ilgili ne diyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Terim şu ifadeleri kullandı."Mutlu oluyorum. Baktığımız zaman Barış, Kerem, Taylan, Halil, Berkan ve ümit, genç takımda çok oyuncumuz var. Morutan, Cicaldau yani ki Marcao ile Nelsson'u saymıyoruz. Marcao 25 yaşında daha. Yüksek geldi bize. Nelsson da a milli takımına gitti. Şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Galatasaray'a transfer, düzenli şans, milli takım ve sonra Avrupa gibi görünüyor. Biz her oyuncumuzu çok seviyoruz. Ne yaparsanız yapın oyuncu gelip gitmek istiyor. Benim prensiplerim çok açık. Uzun yıllar Galatasaray'da oynamak esas olandır. O isteği görmek isteriz. Giden oyuncular da oldu. Onlar bizim manevi elçilerimiz dışarıda. Bu da bir kulübün özellikle ekonomik sıkıntısı olan kulüplerin en önemli gelir kaynağı olmalıdır. Bundan mutluluk duyarız. Yeter ki başkanımız, yönetimimiz ortaya bir değer koyar. Sistem doğru işliyor. Onların başarısı, gelişimi beni çok mutlu ediyor. Hakikaten hak veriyorum size, çok hızlı bir yükseliş. Bu kolay değil. Kerem'i aldığımız günden bu yana çok fazla süreç geçmedi. Büyük bir aşama. O ve diğer arkadaşlar. Barış'tan ve Berkan'dan da son derece mutluyum. Taylan daha önce olmuştu. Halil oldu. Bu bizim için gurur kaynağı. Bunları çoğaltmamız lazım. Bunları çoğaltmamız lazım. Sıralama yine aynı olacaktır. Her ligden alınan oyuncular Galatasaray tercihi, buradan başarılı bir süreç, düzenli şans veriyoruz ve eğitiyor, geliştiriyoruz, oradan milli takım ve oradan milli takımdan Avrupa doğru bir sıralamadır."