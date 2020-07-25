Fatih Terim: 'Bize gereği yapıldı'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrasında sezonu değerlendirirken, aleyhlerine birçok hata yapıldığını söyledi.



Deneyimli teknik adam, "Bu sene için bizi mazur görsünler. Pandemi öncesi, sonrası başımıza gelmedik kalmadı, Allah beterinden saklasın. Her türlü şey, ilk 2 maçta bize gereği yapıldı, halledildi. Rize'de Muslera'nın 15. dakikada ayağının kırılmasıyla biz de kırıldık. Oradan geri dönemedik. Muslera sadece bir kaleci değil, çok fazla şey ifade ettiğini de tüm Galatasaraylılar anlamış oldu. Gerek fizik, gerek mental olarak geride kaldık, kalmadığımız zaman da bizi geride bıraktılar. Hiç gördünüz mü 6 saniye uygulayan ya da 6 ay sakatlıkta tesadüfen üzerine düşüldüğünü. Biz 90 artılarda en çok gol yiyen takım haline geldik. Oyunu domine ettiğimiz için, başımıza gelenleri anlamakta zorlanıyoruz. Galatasaray bunları da kaldıracak güçtedir." dedi.



