Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıkları devam ediyor. Erken seçim iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını bu süreçten uzak tutmaya çalışıyor.



Antrenman öncesi öğrencileriyle bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, takımını son 2 haftaya motive etmeye çalışırken, "Daha önce hiç başımıza gelmeyen işler şu son birkaç ayda geldi. 8 haftadır kazanamıyoruz, bu bize, Galatasaray'a yakışmaz. Dışarıda olan biten her şeyi unutun. Sizden tamamen sahaya odaklanmanızı istiyorum. Bizim işimiz sahada, bize düşen işimizi yapıp kalan 2 maçımızı da kazanmak. Ondan sonra neler olmuş, neler olacak bakarız. Kendinizi ona göre hazırlayın" ifadelerini kullandı.



Kadroyu bugün belirleyecek



Öte yandan Terim, Göztepe maçında sahaya süreceği ilk 11'i de henüz belirlemiş değil.



Genç oyunculara şans vermek isteyen başarılı çalıştırıcı, olası bir galibiyeti de riske atmak istemiyor. Son antrenmanda ideal kadroyu ikiye bölerek ayrı takımlarda oynatan Terim, 11 hakkındaki son kararını bugünkü taktik provanın ardından verecek.



Futbolcular, bu antrenman sonrasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.



