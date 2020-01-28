Sezonun ikinci yarısının zorlu geçeceği twiti sonrası çıktığı beş maçta dört galibiyet, bir beraberlik alan Galatasaray, ligde üç maçta da iyi futbolla kazandı. Takımın performans değerleri de tavan yaptı. Sarı- kırmızılı takım, savunmasıyla ünlü Konyaspor'a deplasmanda üç gol atmayı başarırken,

twit sonrası başka bir takım haline

büründü.





Terim yönetiminde '

Zorlu' mesajı

öncesi topa sahip olma oranı yüzde 59,3

olan Cimbom, bu değerini

yüzde 63'e yükseltti.

Takım maç başına şut değerini yüzde 28 artırırken, 12,5'den 16'ya çıkardı.

Galatasaray'ın isabetli şut karnesi









de yüzde 51,4 artarak 4,18'den 6,33'e çıktı.

Fatih Terim'in 2. yarının zorlu geçeceği twiti sonrası Galatasaray oynadığı beş maçı da kaybetmedi. Takımın topla oynama, şut, isabetli şut, pas, atılan ve yenilen goller gibi çok sayıda değeri gelişim gösterdi.Sarı-kırmızılı ekibin pas karnesi de geliştim sergiledi. Cimbom 426 olan isabetli pas karnesini 480'e çıkarırken, öncesinde 1,12 olan gol ortalamasını da 3,33'e çıkardı. Özellikle Emre Akbaba'nın takıma gelmesiyle hücumda yükselişe geçen sarı-kırmızılı ekibin yediği gol ortalaması da düştü. Fatih Terim'in talebeleri maç başına 0,93 gol yeme ortalamasına sahip olmasına rağmen bu tablo Antalya, Denizli ve Konyaspor maçlarında 0,33'e düştü ve sadece bir gol yedi.