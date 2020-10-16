Fatih Terim: 'Bir teşekkür bile etmediler demedim'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF'den aldığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladıktan sonra yönetimden bir teşekkür gelmemesine sitem etti.



beIN Sports'a konuşan Terim, "Bugüne kadar kendi ücretimle ilgili bir gün bile gündem oluşturmadım. Parayla, pulla bireysel bir işim olmadı benim çok şükür Allah'a. Çocuk Esirgeme Kurumu'na tarihi bir bağış yaptım, bırakın plaket vermeyi, niye teşekkür etmediler diye bir tek kelime bile etmedim. Birçok başkan, yönetici için kendi kredimden harcadım bugüne kadar, helali hoş olsun, yine yaparım." ifadelerini kullandı.