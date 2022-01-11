Fatih Terim: 'Bir kuruş istemem'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas ile yaptığı son toplantıda, çarpıcı ifadeler kullandı.



"O ZAMAN TAZMİNAT KONUŞALIM!"



Başkan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'e "Hocam, gel Sportif A.Ş'de başkan yardımcısı ya da yönetim kurulu üyesi ol. Bunları kabul etmiyorsan, sportif direktör ol. Ama saha dışında ol, saha kenarında olma. Bu gidişat hem kulübe hem sana zarar veriyor." sözleriyle görev değişikliği talebini iletti. Fatih Terim'in bu teklifi kabul etmemesinin ardından Burak Elmas, tazminat rakamını konuşmalarını istedi. Ancak tazminat sözleri, Terim'i daha da kızdırdı.



"NE TAZMİNATI! BİR KURUŞ ALMAM"



Fatih Terim, Burak Elmas'a "Bu işin böyle olacağı 10 gündür belliydi. Bana 10 gündür uyguladığınız mobbingden, yöneticiniz Işıtan Gün'ün yayına çıkıp 'Antrenör arıyoruz' demesinden durum anlaşılıyordu." dedi.



Sözlerine devam eden Fatih Terim, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi olduğunu hatırlatıp şöyle çıkıştı: "Bana 10 gün mobbing uyguladınız, birkaç hata yaptınız, ama şimdi ayıp ediyorsunuz. İş artık ayıp boyutuna geldi. Ben Galatasaray Kulübü'nden tazminat alır mıyım! Nereden, nasıl düşünüyorsunuz bunları? Bir kuruş dahi istemiyorum."







