Fatih Terim: "Bir daha hata yapmanızı istemiyorum"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesi oyuncularına bir konuşma yaptı

Haber; Haberturk
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Fatih Terim: 'Bir daha hata yapmanızı istemiyorum'
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13 Mart 2021 10:09
Süper Lig'de 8'de 8 yaptıktan sonra Ankaragücü'ne yenilen ardından da evinde Sivas'la berabere kalan Galatasaray, bu akşam Kayserispor deplasmanına çıkacak. Liderliği Beşiktaş'a kaptırdıktan sonra şampiyonluk yolundaki bir diğer ezeli rakibi Fenerbahçe'yle de puanları eşitleyen Cimbom, kötü gidişe Kayseri deplasmanında 'Dur' demek istiyor.

Hafta arasında yaşanan Belhanda krizinin takımına olumsuz şekilde yansımaması için elinden geleni yapan teknik direktör Fatih Terim, dün akşam Beşiktaş'ın da kazanmasıyla oyuncularından mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkmalarını istedi.

Ankaragücü deplasmanında hakem hatalarıyla yenildiklerini düşünen İmparator, geçen hafta oynanan Sivasspor maçında ise oyuncularının kazanabilecekleri bir mücadeleden beraberlikle ayrıldıklarına inanıyor.

"BİR DAHA HATA YAPMANIZI İSTEMİYORUM"

Kalan haftalarda yaşanacak basit puan kayıplarının kendilerini şampiyonluktan edebileceğini oyuncularına hatırlatan Terim'in, "Önemli bir avantajı kaybettik. Önümüzdeki her maç çok kritik… Mutlaka rakiplerimiz de kalan haftalarda puan kaybedecektir. Ancak bizim de bu periyotta kazanarak ilerlememiz lazım… Özellikle geçen hafta alabileceğimiz 2 puanı sahada bıraktık. Kayseri maçında kazanma hırsınızı herkese gösterin. Bir daha hata yapmanızı istemiyorum" sözleriyle takımına uyarılarda bulunduğu kaydedildi.



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