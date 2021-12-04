Fatih Terim: "Beyaz sayfa açalım"

Süper Lig'deki son 5 maçında sadece 1 galibiyet alan Galatasaray, Altay'ı devirip çıkışa geçmek istiyor. Cezası nedeniyle kulübede yerini alamayacak Fatih Terim, "Artık ayağa kalkma zamanı. Beyaz sayfa açalım" dedi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Beyaz sayfa açalım'
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04 Aralık 2021 13:24
Avrupa'daki başarısını Süper Lig'e taşıyamayan Galatasaray, 15. haftaya 22 puanla 8. sırada girdi. Trabzonspor'un 14 puan gerisinde olan sarı-kırmızılıların artık kaybetmeye tahammülü yok.

TERİM GALİBİYET BEKLİYOR

Nef Stadı'nda konuk edeceği Altay'ı devirerek çıkışa geçmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim öğrencilerinden galibiyet bekliyor.

"BEYAZ SAYFA AÇALIM"

Cezası devam eden tecrübeli çalıştırıcı, takımıyla yaptığı toplantıda son 5 maçta 1 kez galibiyet aldıklarını hatırlatarak, "Artık ayağa kalkma zamanı geldi. Yeterince kayıp yaşadık. Şampiyonluk yarışında sonuna kadar devam etmek istiyorsak, mutlaka galip gelmemiz gerekiyor. Kalitenize güveniyorum. Altay maçıyla birlikte beyaz bir sayfa açalım." ifadelerini kullandı.


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