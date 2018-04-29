Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Futbolcuları mücadelesinden dolayı tebrik eden Terim, şampiyonluk için önlerinde üç final maçının olduğunu vurguladı.
Beşiktaş'ı daha farklı da yenebileceklerini ifade eden Terim, "Maçın hakkını verdik mi? Verdik. Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Emeğimizi, alın terimizi verdik mi? Verdik. Daha çok atabilir miydik? Atabilirdik. Hak ettik mi? Ettik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Galatasaray gibi oynayarak kazandığımız için çok mutluyum. 50 bin taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Cimbom'un başı taraftarıyla dik olur. Topla oynama oranları eşit olabilir ama rakip alanda daha etkiliydik. Beşiktaş'ın bizim alanımızda kalmasına izin vermedik. Her anına kadar hak eden bir takım vardı, kaldı 270 dakika. Bu 270 dakikayı iyi değerlendireceğiz. Beşiktaş'ı daha farklı da yenebilirdik" dedi.
Maicon'a bizim ihtiyacımız var, bu kadar sıkıntı içerisinde her oyuncuya anormal derece ihtiyacımız var. Bizim alternatifli bir kadromuz yok, bir kaç oyuncu haricinde alternatimiz yok. Maicon bugün sahanın en iyilerinden biriydi. O gün ona davrandığımız şekil doğruydu, bugün de taraftarımız onu bağrına bastı ve o da bugün karşılığını verdi" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ı etkisiz hale getirdiklerini ifade eden Terim, "Beşiktaş'a pas şansı 270 dakikamız var, ikisi dışarıda biri içeride. Bugünkü istek, hırs ve azimden gram eksilmeden bu üç maçta son ana kadar mücadele etmek zorundayız. Oynama süreleri eşit gözüküyor ama biz biraz daha basit oynadık, bizim kazanmamızdaki en büyük etken, Beşiktaş'a kendi yarı sahamızda kolay pas şansı vermedik. Normalde Beşiktaş her maç 300'e yakın pas yapıyor ama bugün yarısını bile görmedik" ifadelerini kullandı.
Terim, Tolga Ciğerci hakkında kendisine yöneltilen soru hakkında da, "Tolga için yaptığımız açıklama, tamamen dürüstçe bir açıklama. Tolga'nın sözleşmesinde de iki ayağında yaşadığı sakatlık ve zaman zaman dinlenmesi gerekiyormuş. Hafta içi de yapılan görüşmelerden sonra karar verdik. Oyuncum bana "ağrım var, dinlenmem lazım" dedi, oyuncu, en iyi doktordur. Doktor, oynayabilir dedi, Tolga "ağrım var" dedi. Biz de sağlık ekibiyle beraber tedavisine karar verdik. Tolga bugün bizimle beraberdi, soyunma odasında da yanımızdaydı" şeklinde konuştu.
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Beşiktaş'ı daha farklı da yenebileceklerini ifade eden Terim, "Maçın hakkını verdik mi? Verdik. Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Emeğimizi, alın terimizi verdik mi? Verdik. Daha çok atabilir miydik? Atabilirdik. Hak ettik mi? Ettik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Galatasaray gibi oynayarak kazandığımız için çok mutluyum. 50 bin taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Cimbom'un başı taraftarıyla dik olur. Topla oynama oranları eşit olabilir ama rakip alanda daha etkiliydik. Beşiktaş'ın bizim alanımızda kalmasına izin vermedik. Her anına kadar hak eden bir takım vardı, kaldı 270 dakika. Bu 270 dakikayı iyi değerlendireceğiz. Beşiktaş'ı daha farklı da yenebilirdik" dedi.
Maicon'a bizim ihtiyacımız var, bu kadar sıkıntı içerisinde her oyuncuya anormal derece ihtiyacımız var. Bizim alternatifli bir kadromuz yok, bir kaç oyuncu haricinde alternatimiz yok. Maicon bugün sahanın en iyilerinden biriydi. O gün ona davrandığımız şekil doğruydu, bugün de taraftarımız onu bağrına bastı ve o da bugün karşılığını verdi" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ı etkisiz hale getirdiklerini ifade eden Terim, "Beşiktaş'a pas şansı 270 dakikamız var, ikisi dışarıda biri içeride. Bugünkü istek, hırs ve azimden gram eksilmeden bu üç maçta son ana kadar mücadele etmek zorundayız. Oynama süreleri eşit gözüküyor ama biz biraz daha basit oynadık, bizim kazanmamızdaki en büyük etken, Beşiktaş'a kendi yarı sahamızda kolay pas şansı vermedik. Normalde Beşiktaş her maç 300'e yakın pas yapıyor ama bugün yarısını bile görmedik" ifadelerini kullandı.
Terim, Tolga Ciğerci hakkında kendisine yöneltilen soru hakkında da, "Tolga için yaptığımız açıklama, tamamen dürüstçe bir açıklama. Tolga'nın sözleşmesinde de iki ayağında yaşadığı sakatlık ve zaman zaman dinlenmesi gerekiyormuş. Hafta içi de yapılan görüşmelerden sonra karar verdik. Oyuncum bana "ağrım var, dinlenmem lazım" dedi, oyuncu, en iyi doktordur. Doktor, oynayabilir dedi, Tolga "ağrım var" dedi. Biz de sağlık ekibiyle beraber tedavisine karar verdik. Tolga bugün bizimle beraberdi, soyunma odasında da yanımızdaydı" şeklinde konuştu.
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