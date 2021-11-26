Fatih Terim: "Beni sadece Türk hakemler attı"

Fatih Terim, derbi maçında tribüne gönderilmesiyle ilgili ilk kez konuşurken kariyerinde sadece Türk hakemleri tarafından sahadan atıldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Beni sadece Türk hakemler attı'
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25 Kasım 2021 23:59
Fatih Terim, Galatasaray'ın Marsilya ile karşı karşıya geldiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında derbide tribüne gönderilmesine yönelik alabileceği cezayla ilgili konuştu.

Türk hakemleriyle Avrupa'daki hakemlerin farkının sorulması üzerine açıklama yapan Fatih Terim, şöyle konuştu: 

"Cezalarımız açıklansın, bu konuya gerekli şekilde cevap vereceğiz. Vermeyenlerden değiliz biz. Neyin, nasıl olduğunu anlatacağız. Avrupa'da kulüp bazında atılmadım. Bir kere İtalya'da atıldım, onu da Türk hakem attı. Hatırlatırım size."


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