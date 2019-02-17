Fatih Terim, Benfica maçının faturasını kesti!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında alınan 2-1'lik yenilginin faturasını Kasımpaşa maçının kadrosunda kesti.
Şampiyonluk yolunda mutlak kazanılması gereken Kasımpaşa maçına kadroda değişiklikler yaparak çıkan Fatih Terim, Benfica maçındaki performansıyla eleştiri toplayan NDiaye'yi yedek kulübesine oturttu. Fernando ise maç kadrosunda yer almadı.
Terim'in diğer sürpriz hamlesi Nagatomo üzerinde oldu. Japon futbolcuyu yedek kulübesine çeken Terim, yeni transfer Emre Taşdemir'e bu sezon ilk kez forma şansı verdi.
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Şampiyonluk yolunda mutlak kazanılması gereken Kasımpaşa maçına kadroda değişiklikler yaparak çıkan Fatih Terim, Benfica maçındaki performansıyla eleştiri toplayan NDiaye'yi yedek kulübesine oturttu. Fernando ise maç kadrosunda yer almadı.
Terim'in diğer sürpriz hamlesi Nagatomo üzerinde oldu. Japon futbolcuyu yedek kulübesine çeken Terim, yeni transfer Emre Taşdemir'e bu sezon ilk kez forma şansı verdi.
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