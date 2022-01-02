Fatih Terim - Benfica haberleri için yalanlama!

Benfica'da başkan olan Rui Costa'nın, teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirmek istediği öne sürülmüştü.



Söz konusu iddianın sahibi olarak gösterilen Portekiz'de Pedro Bouças ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı.



Bouças, "Benfica teknik direktörlük görevi için Terim ve başkası hakkında Canal 11'den ya da özelden hiçbir açıklamam olmadı" şeklinde bir paylaşım yaptı.







