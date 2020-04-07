"BEN KİMSEYE BULAŞTIRMADIM"

ALBAYRAK'IN TESTİ DE NEGATİF ÇIKTI

Fox TV'den İsmail Küçükkaya'nın haberine göre; Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testi negatif çıktı. Küçükkaya, Fatih Terim'i pazartesi akşamı aradığını ve haberi verme konusunda izin aldığını da iletti.Fatih Terim, İsmail Küçükkaya aracılığıyla "" mesajını verdi.Öte yandan deneyimli hoca Candaş Tolga Işık'a; "Dün itibarıyla sonuçlarım düzeldi ama herkesten rica ediyorum salgınla mücadelede bir an için bile gevşememeliyiz. Ben kimden aldım virüsü bilmiyorum ama kimseye bulaştırmadım. Çok dikkat ettim karantina kurallarına etmeye de devam edeceğim" dedi.7 gün hastanede kalan ve ardından akciğerinin temiz çıkmasının ardından evinde 14 günlük karantinaya giren Fatih Terim, 13 Nisan'a kadar evindeki izolasyonuna devam edecek. Deneyimli teknik adam, bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına dönecek.Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ise ABD'den dönmesi nedeniyle aynı evin üst katında izolasyonda bulunuyor.Galatasaray'da virüse ilk yakalanan isim olan Abdurrahim Albayrak'ın son yapılan corona virüs testi negatif çıktı.NTV'nin haberine göre; Geçtigimiz hafta tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Albayrak, özel şirketinde birkaç gün daha tedbir amaçlı karantinada kalacak.Galatasaray'da durumu her geçen gün daha iyiye giden teknik direktör Fatih Terim'in tedavisine ise evinde devam ediliyor.