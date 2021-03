Fatih Terim: 'Ben de dahil tesir altına almak istiyoruz'

Fatih Terim: "Omzuna dokunuyorsunuz kulağını tutuyor. İyi niyetli olmayanlar var. Ayağına vuruyorsunuz boğazını tutuyor. Öyle bir bağırıyor ki hakemin kart vermemesi mümkün değil. Pandemide yeni bir kültür geliştirdi. Ah, uh sesler."



Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.Kendisi de dahil olmak üzere hakemlerin tesir altına alınmak istediğini vurgulayan Fatih Terim, "Kolay bir ülkede yaşamıyoruz. Kendimi de sayıyorum. Tesir altına alma, linç etme böyle bir ülkedeyiz.gidiyor. Bu ortam bir defa sıcak bir ortam değil, bahar değil, iklim karasal. Adam daha maçı yönetmeden dayağı yiyor zaten. Sosyal medya, özel trolller, onlar bunlar" şeklinde konuştu.VAR ve hakem kararları hakkında da konuşan Fatih Terim, "Dünyada hiçbir ülkede bu kadar hakem konuşulmaz. Haksız mı çoğu zaman. Ben de diyorum ki 3'tü, 4 oldu, 6'ydı TV oldu.k. Bunun için VAR oldu. İnsanlar da haklı. Attığınız, yediğiniz, verilmeyen, sayılmayan goller""Haydi hakemler hata yapar dedik. Hakem sayısı yükseldi. Profesyonelliğe döndü. Her gün eğitim yapıyorsunuz. Ben yüzde 100 hak veriyorum onlara da. Omzuna dokunuyorsunuz kulağını tutuyor.Çekiyor, ondan sonra sarhoş arkadaşlar oradan... Bu da üstüne binince hakem direkt hedef. Ses duyuluyor bu sefer. Herkesi etkisinde bırakmaya çalışıyor""Bunun bir doğru yolu var. Bunun bir doğru yolu var. Bunun bir çözümü var. Ama bizim VAR gibi değil. Hakikaten var. Benim kabullenmem. 3-4 hakem varken her hatayı kabullendik. Bundan sonra kabullenmez. Biri küme düşüyor, biri şampiyonluktan oluyor, öteki primini kaybediyor. Biz teknik adamlar kötü yönettiğimiz zaman işimize son verilir.Yoksa herkesin başı ağrıyacak""VAR sistemi hepimizin küçük hataları dahi görmesi açısından tercihiydi. Hakemlerimizin her şeyi gösteremediği, hakemler de insandır hata yapar kavramının artık çok geride kaldığı, yapılan hatalar başka türlü olmaya başlamıştı. Futbolun temposu, hızı artık kararlarda sağlamanın da yapılması, daha çok gözün aynı anda yardım edeceği yerlerde etmesi şeklinde bir sistem getirildi. BizVAR hakemi, aynı zamanda maç yönetmemeli. Bu benim şahsi fikrim. TV'den görmek, oyunu izlemek başka, 3 gün sonra başka takımın maçında başka bir şey. Kulüpler Birliği'nin deklerasyonunu da gördüm. Onlar da bir şey gördü ki bir deklerasyon yayınladı.