Fatih Terim: 'Ben de dahil tesir altına almak istiyoruz'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
HAKEMLER ETKİLENMEK İSTENİYOR
Kendisi de dahil olmak üzere hakemlerin tesir altına alınmak istediğini vurgulayan Fatih Terim, "Kolay bir ülkede yaşamıyoruz. Kendimi de sayıyorum. Tesir altına alma, linç etme böyle bir ülkedeyiz. Bu bir defa bir hakemin iyi maç yönetmesini engelliyor. İğneyi de kendime batırıyorum önce. Her hafta nasıl bir tesir altında bırakırız, nasıl bir söylemle hakemi etki altında bırakırızla gidiyor. Bu ortam bir defa sıcak bir ortam değil, bahar değil, iklim karasal. Adam daha maçı yönetmeden dayağı yiyor zaten. Sosyal medya, özel trolller, onlar bunlar" şeklinde konuştu.
KİMSE BU KADAR KONUŞMUYOR
VAR ve hakem kararları hakkında da konuşan Fatih Terim, "Dünyada hiçbir ülkede bu kadar hakem konuşulmaz. Haksız mı çoğu zaman. Ben de diyorum ki 3'tü, 4 oldu, 6'ydı TV oldu. Çizgi çekme oldu. 18 kamera oldu. Hatta bazı maç 7 oldu. Şimdi 7 hakem varken top auta çıkar da korner verirseniz, o da döner gol olursa adam da bağırır. 7 hakem varken, bir kısmı elektronik olarak hakimken, siz kırmızı kartı görmezseniz, yok VAR uygulaması protokolü, mesele salimen en az zararla ve hatayla kapatabilmek. Bunun için VAR oldu. İnsanlar da haklı. Attığınız, yediğiniz, verilmeyen, sayılmayan goller"
HAKEMLERE DE HAK VERİYORUM
"Haydi hakemler hata yapar dedik. Hakem sayısı yükseldi. Profesyonelliğe döndü. Her gün eğitim yapıyorsunuz. Ben yüzde 100 hak veriyorum onlara da. Omzuna dokunuyorsunuz kulağını tutuyor. İyi niyetli olmayanlar var. Ayağına vuruyorsunuz boğazını tutuyor. Öyle bir bağırıyor ki hakemin kart vermemesi mümkün değil. Pandemide yeni bir kültür geliştirdi. Ah, oh sesler. Şeref tribününden, localardan küfür ediyorlar. Sadece İstanbul'da değil de birçok yerde. Seyirci yok ya. Çekiyor, ondan sonra sarhoş arkadaşlar oradan... Bu da üstüne binince hakem direkt hedef. Ses duyuluyor bu sefer. Herkesi etkisinde bırakmaya çalışıyor"
YOKSA HERKESİN BAŞI AĞRIYACAK
"Bunun bir doğru yolu var. Bunun bir doğru yolu var. Bunun bir çözümü var. Ama bizim VAR gibi değil. Hakikaten var. Benim kabullenmem. 3-4 hakem varken her hatayı kabullendik. Bundan sonra kabullenmez. Biri küme düşüyor, biri şampiyonluktan oluyor, öteki primini kaybediyor. Biz teknik adamlar kötü yönettiğimiz zaman işimize son verilir. Futbolcular kötü performans yaptığı zaman satış listesine konur. Herkes bir bedel öder. Futbolda bedel ödemeyen, fahiş hatalarına rağmen inatla devam eden şekil türedi. Futbolun paydaşları sözde değil. Bu daha çok gider. Bunları çözeriz inşallah. Yoksa herkesin başı ağrıyacak"
VAR SİSTEMİ
"VAR sistemi hepimizin küçük hataları dahi görmesi açısından tercihiydi. Hakemlerimizin her şeyi gösteremediği, hakemler de insandır hata yapar kavramının artık çok geride kaldığı, yapılan hatalar başka türlü olmaya başlamıştı. Futbolun temposu, hızı artık kararlarda sağlamanın da yapılması, daha çok gözün aynı anda yardım edeceği yerlerde etmesi şeklinde bir sistem getirildi. Biz VAR'a rağmen, Sinan Engin'in VAR sıkıntısına katılıyorum ama yabancı tercihine katılmıyorum. Ben VAR hakemlerinin sabit olmasından yanayım. VAR hakemleri aktif olmasın. VAR hakemi, aynı zamanda maç yönetmemeli. Bu benim şahsi fikrim. TV'den görmek, oyunu izlemek başka, 3 gün sonra başka takımın maçında başka bir şey. Kulüpler Birliği'nin deklerasyonunu da gördüm. Onlar da bir şey gördü ki bir deklerasyon yayınladı.
HAKEMLER ETKİLENMEK İSTENİYOR
Kendisi de dahil olmak üzere hakemlerin tesir altına alınmak istediğini vurgulayan Fatih Terim, "Kolay bir ülkede yaşamıyoruz. Kendimi de sayıyorum. Tesir altına alma, linç etme böyle bir ülkedeyiz. Bu bir defa bir hakemin iyi maç yönetmesini engelliyor. İğneyi de kendime batırıyorum önce. Her hafta nasıl bir tesir altında bırakırız, nasıl bir söylemle hakemi etki altında bırakırızla gidiyor. Bu ortam bir defa sıcak bir ortam değil, bahar değil, iklim karasal. Adam daha maçı yönetmeden dayağı yiyor zaten. Sosyal medya, özel trolller, onlar bunlar" şeklinde konuştu.
KİMSE BU KADAR KONUŞMUYOR
VAR ve hakem kararları hakkında da konuşan Fatih Terim, "Dünyada hiçbir ülkede bu kadar hakem konuşulmaz. Haksız mı çoğu zaman. Ben de diyorum ki 3'tü, 4 oldu, 6'ydı TV oldu. Çizgi çekme oldu. 18 kamera oldu. Hatta bazı maç 7 oldu. Şimdi 7 hakem varken top auta çıkar da korner verirseniz, o da döner gol olursa adam da bağırır. 7 hakem varken, bir kısmı elektronik olarak hakimken, siz kırmızı kartı görmezseniz, yok VAR uygulaması protokolü, mesele salimen en az zararla ve hatayla kapatabilmek. Bunun için VAR oldu. İnsanlar da haklı. Attığınız, yediğiniz, verilmeyen, sayılmayan goller"
HAKEMLERE DE HAK VERİYORUM
"Haydi hakemler hata yapar dedik. Hakem sayısı yükseldi. Profesyonelliğe döndü. Her gün eğitim yapıyorsunuz. Ben yüzde 100 hak veriyorum onlara da. Omzuna dokunuyorsunuz kulağını tutuyor. İyi niyetli olmayanlar var. Ayağına vuruyorsunuz boğazını tutuyor. Öyle bir bağırıyor ki hakemin kart vermemesi mümkün değil. Pandemide yeni bir kültür geliştirdi. Ah, oh sesler. Şeref tribününden, localardan küfür ediyorlar. Sadece İstanbul'da değil de birçok yerde. Seyirci yok ya. Çekiyor, ondan sonra sarhoş arkadaşlar oradan... Bu da üstüne binince hakem direkt hedef. Ses duyuluyor bu sefer. Herkesi etkisinde bırakmaya çalışıyor"
YOKSA HERKESİN BAŞI AĞRIYACAK
"Bunun bir doğru yolu var. Bunun bir doğru yolu var. Bunun bir çözümü var. Ama bizim VAR gibi değil. Hakikaten var. Benim kabullenmem. 3-4 hakem varken her hatayı kabullendik. Bundan sonra kabullenmez. Biri küme düşüyor, biri şampiyonluktan oluyor, öteki primini kaybediyor. Biz teknik adamlar kötü yönettiğimiz zaman işimize son verilir. Futbolcular kötü performans yaptığı zaman satış listesine konur. Herkes bir bedel öder. Futbolda bedel ödemeyen, fahiş hatalarına rağmen inatla devam eden şekil türedi. Futbolun paydaşları sözde değil. Bu daha çok gider. Bunları çözeriz inşallah. Yoksa herkesin başı ağrıyacak"
VAR SİSTEMİ
"VAR sistemi hepimizin küçük hataları dahi görmesi açısından tercihiydi. Hakemlerimizin her şeyi gösteremediği, hakemler de insandır hata yapar kavramının artık çok geride kaldığı, yapılan hatalar başka türlü olmaya başlamıştı. Futbolun temposu, hızı artık kararlarda sağlamanın da yapılması, daha çok gözün aynı anda yardım edeceği yerlerde etmesi şeklinde bir sistem getirildi. Biz VAR'a rağmen, Sinan Engin'in VAR sıkıntısına katılıyorum ama yabancı tercihine katılmıyorum. Ben VAR hakemlerinin sabit olmasından yanayım. VAR hakemleri aktif olmasın. VAR hakemi, aynı zamanda maç yönetmemeli. Bu benim şahsi fikrim. TV'den görmek, oyunu izlemek başka, 3 gün sonra başka takımın maçında başka bir şey. Kulüpler Birliği'nin deklerasyonunu da gördüm. Onlar da bir şey gördü ki bir deklerasyon yayınladı.
Fatih Terim: "Omzuna dokunuyorsunuz kulağını tutuyor. İyi niyetli olmayanlar var. Ayağına vuruyorsunuz boğazını tutuyor. Öyle bir bağırıyor ki hakemin kart vermemesi mümkün değil. Pandemide yeni bir kültür geliştirdi. Ah, uh sesler."
— Sporx (@sporx) March 7, 2021