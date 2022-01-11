Fatih Terim: 'Ben bunu hakaret sayarım'

Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim ile Başkan Burak Elmas arasındaki ayrılık görüşmesinin 15 dakika sürmesi dikkat çekti. Teknik direktör Fatih Terim'i Nef Stadı'na çağıran Başkan Burak Elmas, tecrübeli çalıştırıcı ile 15 dakikalık baş başa bir görüşme yaptı, ardından ayrılık kararı çıktı.



Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Nef Stadı'nda 12.00'da başlayan yönetim toplantısı sırasında, Terim 12.45'te kulübe geldi. Fatih Terim ile ayrı bir odada görüşen Başkan Burak Elmas, kısa süren bir selamlaşma faslının ardından söze girdi.



"YA BAŞKAN YARDIMCISI OL YA DA YÖNETİCİ"

"Hocam teknik heyette değişiklik yapmaya karar verdim. Ya başkan yardımcısı olarak yanıma gel ya da Sportif AŞ'de yönetici ol. Sen Galatasaray'ın futbol aklısın. Senin burada olman lazım ama saha kenarında olmanı istemiyorum" diyerek kararını Terim'e bildirir.



TERİM: BEN ÖMRÜM BOYUNCA SAHADA OLDUM

Bunun üzerine Fatih Terim, "Ben ömrüm boyunca sahada oldum, bundan sonra da böyle olması gerekiyor. Daha bir hafta önce size olan güvenimi ve projemi açıkladım. Siz de desteklediğinizi söylediniz. Ben üç kere geldim, elinizi rahatlatayım dedim. Şimdi ne oldu da fikrin değişti? Ama siz başkansınız, her türlü kararı alabilirsiniz. Bana da buna saygı duymak ve uymak gerekir" diyerek sözlerini sürdürdü.



"TAZMİNATINIZ VARSA YERİNE GETİRECEĞİZ"

İkili arasındaki bu ayrılık konuşması sonrasında Burak Elmas söz alarak, "Hocam, sözleşmenizden doğan ne tazminat varsa yerine getireceğiz. Hiç merak etmeyin bunların hepsini halledeceğiz" dedi.



"BUNU HAKARET SAYARIM"

Bu sözler karşısında hiddetlenen tecrübeli teknik adam, "Bu söylediğinizi size yakıştıramadım. Ben bunu hakaret sayarım. Benim Galatasaray'dan beş kuruş talebim olmaz" diyerek, hemen oradan ayrıldı.



TERİM RAHATSIZ OLDU

Terim'in daha görüşme olmadan, bazı yöneticilerin, "Yolları ayırdık" diye birilerine mesaj atmasından rahatsız olduğu ifade edildi.





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