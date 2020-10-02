Fatih Terim: "Beceremedik, bunu deyince alınıyorlar"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferler ilgili yönetime mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com
Fatih Terim: 'Beceremedik, bunu deyince alınıyorlar'
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02 Ekim 2020 00:42
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda ettikleri maçın ardından yönetime üstü kapalı bir şekilde "transfer sitemi" etti.

"Arkadaşlar, size şunu söyleyeyim. Kimse transfer yapmamak için özen göstermez. Çalıştık, olmadı. Bundan sonra ne olur? Avrupa'yı kaybettikten sonra içeride bir şekilde oynarız biz. Oradan yönetime herhangi bir demenin manası yok. Yönetim yapmak için uğraştı, olmadı. Özellikle satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık, bunu söyleyince alınıyorlar bazıları ama bu çok açık. Galatasaray'ın parasını verdiğimize göre zaten alınır herkes ama satmak da lazım bize" dedi.



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