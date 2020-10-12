Fatih Terim: "Başkan olma düşüncem yok"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan olmayı düşünmediğini belirtti.

Haber; Sporx.com
Fatih Terim: 'Başkan olma düşüncem yok'
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12 Ekim 2020 19:39
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beIN Sports'a verdiği röportajda, başkanlık düşüncesinin olmadığını söyledi.

Kulübün büyük bir borç yükü altında olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "Büyük resme baktığımızda, kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiği çok açık. Galatasaray'ın durumu kabul edilebilir değil. Bu kulübün Divan üyesi olarak, üzülerek bunu söylüyorum. Çevrilebilir bir borçtan bahsetmiyoruz, kredi faizleri bile ödenebilir değil. Kimse de çıkış planım var diyemiyor. Her sene şampiyon olsanız, Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırsanız bile borçları çevirmek zor. Bunları söyleyince başka yerlere de çekiliyor, açık söyleyeyim, başkan olma düşüncem yok." ifadelerini kullandı.



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