Fatih Terim: 'Başaracağınıza eminim'

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 32 Turu rövanşında perşembe günü Benfica'ya konuk olacak olan Galatasaray, Portekiz'in başkenti Lizbon'a umutla uçtu. Sarı-Kırmızılılar'ın Benfica kafilesinde sakatlığı olan Martin Linnes, UEFA listesinde bulunmayan Semih Kaya, Kostas Mitroglou, Emre Taşdemir ile birlikte cezalı Fernando Reges dahil edilmedi. Yolculuk öncesi oyuncularını mücadeleye motive eden Terim, "Kolay değil ama imkansız da değil" diye konuştu."İşimiz çok zor" diyerek 2-1'lik mağlubiyetin kendileri için dezavantaj olacağını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı,dedi.Terim, Benfica'dan tur ile dönecek 11'i de kafasında oluşturdu. Badou Ndiaye'ye formasını geri verecek olan tecrübeli teknik adam, cezalı Fernando'nun yerine de Ryan Donk'a şans tanıyacak.Zorlu maç öncesi iyileşen Yuto Nagatomo ve Mariano da yeninden formalarına kavuşacak. Terim'in Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne 11'iyle saha çıkması bekleniyor.