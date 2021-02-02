Fatih Terim: 'Başakşehir kimseyi yanıltmasın'

Zirve takibini sürdürmek isteyen Galatasaray, bugün ligde zorlu bir imtihan verecek.



Oyuncularıyla bir toplantı yapan ve Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunun altını çizen Fatih Terim "Ligde bulunduğu yer, hoca değişimi kimseyi yanıltmasın. Onlar da kötü gidişi durdurmak isteyecek. Çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.



FATİH TERİM ÜSTÜN



Fatih Terim ile Aykut Kocaman, 16'ncı defa birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 15 maçta Terim'in 6, Kocaman'ın 3 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma da berabere bitti. Kocaman üç galibiyetin ikisini Fenerbahçe, birini de İstanbulspor'un başında elde etti.



