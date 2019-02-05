





"Gözümüz yollarda kaldı Yuto"



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pazartesi günü yapılan antrenmanda takımına şampiyonluk yolunda yine moral verdi.Hatayaspor ile oynanacak kupa maçınının ardından Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak olan sarı kırmızılı takımın teknik patronunun, "Kendi işimizi yapıp her maçımızı kazanacağız. İpler hala bizim elimizde. Geçmişte, benzer puan farklarından gelip şampiyon olduk. Yine yaparız." ifadelerini kullandığı belirtildi.Takımına konsantre olması yönünde uyarılar yapan Terim'in "Başakşehir puan kayıpları yaşayyacak. Bizim tek yapmamız gereken konsantre olmak ve önümüzdeki her maçı kazanmak." dediği öğrenildi.Japonya Milli Takım formasıyla Asya Şampiyonası'nda oynayan Yuto Nagatomo, turnuvanın sona ermesinin ardından İstanbul'a döndü.Japon oyuncu, pazartesi günü takımla birlikte idmana çıktı. Yuto'nun dönmesine en çok Fatih Terim sevindi.İmparator'un oyuncusunu, "Hoş geldin. Gözlerimiz yollarda kaldı" diyerek karşıladığı kaydedildi.