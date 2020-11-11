Fatih Terim: 'Bana böyle adamlar lazım'

Galatasaray'da, geçtiğimiz pazar günkü Sivasspor mücadelesi öncesi Marcao'nun ve Saracchi'nin sakatlıkları vardı. Ankaragücü karşılaşmasının ardından Marcao'nun ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma, Saracchi'nin de sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilmişti. Hemen hemen bütün haftayı tedavi olarak geçiren ikili, Sivas deplasmanı öncesi son antrenmanda takıma katıldı ve kafileye dahil edildi.



"BANA BÖYLE ADAMLAR LAZIM"



Her iki futbolcu da, sahada olabilmek ve takımlarını yalnız bırakmamak adına büyük bir çaba sarf etti. Tek idmanla Marcao, 2-1 kazanılan Sivas deplasmanında 90 dakika forma giyerken, Saracchi ise riske edilmedi ve yedek bekledi. Fatih Terim'in hem Brezilyalı stoperinin hem de Uruguaylı sol bekinin fedakârlıkları sebebiyle çok mutlu olduğu, "Bana her zaman böyle adamlar lazım" dediği öğrenildi.



