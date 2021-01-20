Fatih Terim: "Bağış kampanyası mı? Kim başlattı?"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in başlattığı Aslan Gibi Sponsor bağış kampanyasından haberi olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Bağış kampanyası mı? Kim başlattı?'
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20 Ocak 2021 21:54
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in başlattığı Aslan Gibi Sponsor bağış kampanyasıyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.

Yukatel Denizlispor'u 6-1 yendikleri maç sonrası basın toplantısında bağış kampanyasıyla ilgili gelen soruya Terim, "Bağış kampanyası mı? Kim başlattı?" cevabını verdi.

Daha sonra muhabirin, "Galatasaray'ın bağış kampanyası. Başkan Mustafa Cengiz başlattı." eklemesine Terim, "Haberim yok. İlk defa şu an duyuyorum." dedi.

Ardından basın toplantısında yanındaki yetkiliye dönen Fatih Terim, gelen bilgi üzerine tekrar, "Haberim yok." cevabını verdi.



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