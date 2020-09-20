Fatih Terim: "Aynı şartlarda değiliz"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yoğun maç fikstüründen dolayı Başakşehir ile aynı şartlarda olmadıklarını ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fatih Terim: 'Aynı şartlarda değiliz'
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20 Eylül 2020 18:35
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçından önce açıklamalarda bulundu.

Yoğun fikstür hakkında konuşan Terim, "Gönül ister ki 1 haftada 1 maç oynayalım, dinlenelim, eşit şartlarda olalım ama maalesef böyle. Bunlara alışmak lazım. Bunu daima bir sebep olarak kullanmamak lazım. Oyuncularıma da bunu söylüyorum. 2 idman yapabildik. Bu hafta bizim için daha ciddi bir hafta. em bugün, hem Perşembe hem de hafta sonu bizim ne durumda olduğumuzu geri bildirim olarak gösterecek. Burada geçen sezon enteresan bir maç oynadık. 42 defa ceza alanına girip 22 şut atan bir takım olarak sonuç alamamıştık" dedi.

Yeni transfer Etebo hakkında konuşan Terim, "Etebo'yu maçta kullanmak için kadroya aldım. İmkan olursa görmek istiyorum. Arkadaşlarına da alışması açısında oynamasını arzu ediyoruz. Bakalım olaylar nasıl gelişecek" şeklinde konuştu.



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