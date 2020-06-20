Fatih Terim aylar önce uyardı, dinletemedi

Christian Luyindama'nın sakatlığı sonrasında stoper isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği olmadı. Yönetim bunu pas geçti, Cim-Bom şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Fatih Terim aylar önce uyardı, dinletemedi
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20 Haziran 2020 09:53
Galatasaray, devre arasında stoper transferi yapamamasının sancılarını yaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in Luyindama'nın sezonu kapatması üzerine yönetime verdiği ara transfer raporunun ilk sırasında defansa takviye vardı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, stoper takviyesini pas geçti. Üstelik Terim, yaz döneminde bile stoper istiyordu.

Sarı-kırmızılılar devre arasında sol bekine Saracchi ile ön tarafa Onyekuru ve Sekidika'yı aldı. Buna karşın en çok ihtiyaç duyulan bölgeye, yani savunmanın merkezine transfer yapılmadı.

Böylece şampiyonluk yolunda büyük risk alındı. Teknik Direktör Fatih Terim'in elinde zorunlu olarak stopere çekilen Donk ile birlikte Marcao vardı. Marcao sakatlandı, Donk da bu hafta forma giyemeyecek.

Böylece savunmaya transfer konusunda ısrarlı olan Terim'in kaygıları doğru çıktı. Galatasaray'da Ahmet'in performansının yetersiz kalması, Emin Bayram'ın deneyimsizliği ve Lemina'nın da bu bölgenin oyuncusu olmaması nedeniyle Terim pazar günü oynanacak Gaziantep maçında özellikle savunmayı kurmakta zorlanıyor.



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