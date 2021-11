Fatih Terim: 'Avrupa bize yakışıyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim "Avrupa'nın en iyi takımlarından birini yendik. Çok önemli kadrosu olan, bu sene ilk defa 4 yiyen... Teknik direktörüyle, takımıyla müthiş bir takımı yendik ve çocukları kutluyorum. Taraftarımızı kutluyorum, işte böyle olmalı. Yine goller kaçırdık. Baştan sonra kadar Avrupa takımı gibi oynadık. Güzel maça damgasını vuran da bir hakem vardı. İletişimi mükemmeldi, oynamaya müsaade etti. İyi futbola katkısı oldu." dedi.



Gruptan çıkmaları ve liderlik hesapları hakkında gelen soruyu yanıtlayan Terim "Namağlup ve lider devam ediyoruz. Şu ana kadar liderliği garantilemiş olmamız lazımdı. Buraya kalmazdı. Şubat'ı her türlü garantiledik. Şimdi işin keyfini sürelim. Bize yakışan yer orası. Liderlik gelebilir. Kimseye gidip teslim olacak halimiz yok. Bu grup Şampiyonlar Ligi provası, ayarında. Bizle beraber 4 takım Şampiyonlar Ligi ayarında. Roma'da Lazio ile oynamak kolay mı değil ama biz herkesle her yerde oynadık, yenilmedik. Mart'a gitmek isteriz ama şubat da olur. Şu an bunun keyfini sürelim." ifadelerini kullandı.



Fatih Terim "Oynamamız da, bu topun oynanmasında hakemin rolü var. Gereksiz düdük çalmaması, gereksiz iş yapmaması... Oyunun başından ta sonuna kadar hem pozisyon bulan hem oyunu kontrol eden hem bu maçı kazanacağım mesajını veren bir Galatasaray vardı. Golü bulmak, Galatasaray taraftarıyla bütünleşmek, bir Avrupa maçını yaşayarak seyretmeleri özlemiş olduğumuz bir tablo. Gelenler büyük keyif almıştır. Biz son günlerde hep iyi oynuyoruz. Şu anda da 10 pozisyona girip 1-1 bitirdiğimiz Moskova maçının maalesef sıkıntısını yaşıyoruz ama lideriz, namağlubuz ve garantiledik. Bunlar çok önemli unsurlar." dedi.



Sarı-kırmızılıların teknik patronu "Marsilya'ya 4 gol atıldığını hatırlamıyorum bu sene. Müthiş hocası, müthiş kadrosuyla Marsilya'yı böyle yenmek, hem de böyle yenmek... Daha da farklı olabilirdi. İstediğimiz, özlediğimiz Galatasaray bu!" şeklinde konuştu.



Fatih Terim ayrıca "Kerem, 'Sol ayağımı eleştiriyorsunuz ama gördüğünüz gibi hocam' dedi. Ben de 'Tebrik ederim.' dedim!" açıklamasını yaptı.





