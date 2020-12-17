Galatasaray'da 'as' iken çeşitli nedenlerle 'yedek' duruma düşen isimler kupada yakaladıkları fırsatı kullanamadı.



3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği karşısında sahaya çıkan isimlerden özellkle kaptan Arda Turan ve Belhanda'nın ilk 11 için henüz hazır olmadıkları görülürken, sakatlığından sonra formasını Donk'a kaptıran Luyindama da yine bir süre daha bekleyecek gibi görünüyor. Etebo ve Şener gibi yedekler ise verilen şansı değerlendiremedi.



Teknik Direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük rahatsızlığını yenen Okan Kocuk'a ilk 11'de şans verecek. Omar'ın fiziksel olarak iyi dönmesi ise yüzleri güldürdü.



BABEL VE FALCAO'DAN SAHA ÇALIŞMASI



Kupanın ardından lige dönen Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.



Darıca Gençlerbirliği maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğerleri hedefsiz ve hedefli pozisyon oyunları üzerine bir idman yaptı.



Sakatlıktan kurtulan Saracchi antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Ryan Babel ve Radamel Falcao ise kondisyonerler eşliğinde saha çalışması yaptı.



Cim-Bom, taktik antrenmanla Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.





