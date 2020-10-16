Fatih Terim: "Artık mazeretimiz kalmadı!"

Son haftalarda alınan kötü sonuçlarla taraftarları üzdüklerini söyleyen G.Saray'ın tecrübeli hocası oyuncularına "Bunu telafi etmenin yolu dört maçı kazanmaktan geçiyor" dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Galatasaray.org
Fatih Terim: 'Artık mazeretimiz kalmadı!'
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16 Ekim 2020 12:09
Sezona fırtına gibi başladıktan sonra üst üste beklenmedik sonuçlarla taraftarlarını üzen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını yeniden lige motive etmeye çalışıyor. Milli maç arasının ardından üst üste dört kritik maça çıkacaklarını vurgulayan Fatih Hoca, Florya'da oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Milli takımlardan dönecek oyuncularla eksiğimiz kalmayacak. Sonra lig maçlarına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Mazeretimiz kalmadı

Millî arada dinlenme fırsatı bulduklarını söyleyen Fatih Hoca "Milli takımlarda oyuncularımızın sakatlanmaması, mevcut sakat oyuncuların da dönüyor olması da bizi ayrıca sevindiriyor. Yoğun bir fikstür vardı ve hepimiz yorulmuştuk. Artık mazeretimiz kalmadı. Herkesin tamamen lige konsantre olmasını istiyorum. Alanya, Erzurum, Ankaragücü ve Sivas maçlarını kazanıp kayıplarımızı telafi etmeliyiz" dedi.

TEKRAR MİLLİ

G.Saray'da geçen sezon hayal kırıklığına sebep olan Steven Nzonzi, Rennes'e transferinin ardından Fransa Millî Takımı'nın değişmezi oldu. Hırvatistan'ı 2-1 yendikleri maçın ardından Nzonzi'yi öven hocası Didier Deschamps, "Ona Pogba ve Kante kadar güveniyorum" dedi.

Aslan tam gaz

Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Taylan ile Emre Kılınç ise adaptasyon çalışmalarına başladı.



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