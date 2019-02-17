MBAYE DIAGNE'NİN ALIŞKANLIKLARI ANLATILDI

Galataray Teknik Direktörü Fatih Terim ve teknik heyet, oynadığı üç maçta da etkisiz görünen Mbaye Diagne'yi öne çıkarmak için Kasımpaşa maçına özel bir plan hazırladı.Bugün kanatlarda görev alacak olan Mariano ve Nagatomo'dan sık sık ileriye çıkmalarını ve top Galatasaray'dayken bir açık gibi oynamalarını isteyen Fatih Terim, sık sık Diagne'yi görerek orta yapılmasını istedi. Sürekli kanattan ve yerden zorlamamalarını isteyen deneyimli teknik adamın, Diagne'ye mümkün olduğunca daha çok top atılması direktifini verdi.Fatih Terim'in Brezilyalı sağ bek Mariano'nun efektif ve isabetli ortalarına güvendiği, bu ikilinin ortaklığıyla en az 1 gol beklediği kaydedildi.Merkezde görev alan Younes Belhanda, Badou Ndiaye ve kanattan oraya dahil olan Sofiane Feghouli'ye ise Diagne'nin özellikleri ve alışkanlıkları anlatılarak atılacak paslar konusunda dikkat çekildi.Fatih Terim, tüm takıma forvet hattında yakaladığı zaman atacak bir forvetleri olduğu ve güven duyulması konusunda tüm futbolcularını da uyardı.