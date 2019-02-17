  •  
    G.Saray'daki ÇARE belli! Terim: "Dön artık evlat"
  •  
    Beşiktaş'ın hedefindeki "Yeni Schweinsteiger..."
  •  
    Arabistan, Bafe Gomis'e İKİ BEDEN küçük geldi!..
  •  
    Ve Kocaman'dan Alex tepkisi; 'Düşmanım mı?"
  •  
    Valbuena fena patladı! ''10 kişi kalmış takım...''

Fatih Terim: "Artık bir forvetimiz var! Güvenin..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Kasımpaşa maçı öncesi Mbaye Diagne için bir maç planı yaptığı ve tüm oyuncuları da Diagne konusunda uyardığı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim: 'Artık bir forvetimiz var! Güvenin...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2019 12:29
Galataray Teknik Direktörü Fatih Terim ve teknik heyet, oynadığı üç maçta da etkisiz görünen Mbaye Diagne'yi öne çıkarmak için Kasımpaşa maçına özel bir plan hazırladı.

Bugün kanatlarda görev alacak olan Mariano ve Nagatomo'dan sık sık ileriye çıkmalarını ve top Galatasaray'dayken bir açık gibi oynamalarını isteyen Fatih Terim, sık sık Diagne'yi görerek orta yapılmasını istedi. Sürekli kanattan ve yerden zorlamamalarını isteyen deneyimli teknik adamın, Diagne'ye mümkün olduğunca daha çok top atılması direktifini verdi.

Fatih Terim'in Brezilyalı sağ bek Mariano'nun efektif ve isabetli ortalarına güvendiği, bu ikilinin ortaklığıyla en az 1 gol beklediği kaydedildi.

MBAYE DIAGNE'NİN ALIŞKANLIKLARI ANLATILDI

Merkezde görev alan Younes Belhanda, Badou Ndiaye ve kanattan oraya dahil olan Sofiane Feghouli'ye ise Diagne'nin özellikleri ve alışkanlıkları anlatılarak atılacak paslar konusunda dikkat çekildi.

Fatih Terim, tüm takıma forvet hattında yakaladığı zaman atacak bir forvetleri olduğu ve güven duyulması konusunda tüm futbolcularını da uyardı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için