Fatih Terim: "Arkadaşlarımız olayın bilincinde"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Arkadaşlarımız olayın bilincinde'
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03 Ekim 2021 18:33
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Zor bir maça çıkacaklarını söyleyen Terim, "Kolay bir deplasman değil. En büyük dezavantajımız seyahatlerimiz ve üçüncü gün oynayacağımız maç. Arkadaşlarımız olayın bilincinde. Kazanarak gitmeliyiz. Yağmur var, saha ağırlaşabilir. Rize'nin durumu da ortada, kazanmak isteyeceklerdir. İyi bir yola girdik ve 3 puan çok önemli." dedi.

Zeminin önemine dikkat çeken deneyimli hoca, "Pas yapan takım olduğumuz için saha zemini önemli. 3 puan her geçen gün daha önem kazanıyor. Rakipler kazanmışsa, üzerinizde baskı artıyor, bu gerçek. Umarım kazanarak devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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