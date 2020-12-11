Fatih Terim, Arda Turan'a kupada görev verecek

Süper Lig'de bu haftayı maç yapmadan geçecek olan Galatasaray, kupada salı günü Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maça odaklanırken kaptan Arda Turan'ın form tutması için bu mücadelede görev alması bekleniyor.



Korona virüs testleri negatife dönmesine rağmen Hatayspor maçında oynayamayan Arda Turan'ın Darıca sınavında 11'de başlaması sürpriz sayılmayacak.



