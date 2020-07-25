Fatih Terim: 'Arda Turan için yönetimle görüştüm'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın geri dönüşü için yönetimle görüştüğünü söyledi.



Basın toplantısında konuşan deneyimli hoca, "Başkan ve yönetimimizle yaptığımız toplantıda onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Yerli, yabancı, gelen giden, tahtada yazılanlar.... Arda da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz." dedi.



"BİR BİLDİKLERİ VARDIR DESİNLER"



Bu yaz yapacakları bazı transferler için de mesaj veren deneyimli antrenör, "Galatasaraylılara anlattım, her şeyin farkındalar, bir de benim ağzımdan duysunlar. Başkanımızın da, benim de elimizden geleni yapmak için uğraştıklarını bilsinler. Kim alınırsa alınsın, 'Muhakkak bir bildikleri var' derlerse mutlu olurum. Galatasaray hiçbir zaman ümidini kesmez. Biz söz verdik, buradayız, olmadı, olmamasının sebeplerini de herkes biliyor. Kafamdaki, şartlar ne olursa olsun Galatasaray yener diyen bir takım yaratmak benim kafamda var." dedi.



1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Devre arasında Galatasaray'a dönmesi konuşulan Arda Turan'ın transferine o dönemde izin vermeyen Başkan Mustafa Cengiz'in, son görüşmeden sonra yumuşadığı ve tecrübeli oyuncunun geri dönmeye yakın olduğu kaydedildi.



Maç başı ücretle Galatasaray'a dönecek olan 33 yaşındaki oyuncunun, 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.



