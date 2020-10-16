Fatih Terim: 'Arda küllerinden doğacaktır'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takıma geri dönen Arda Turan ile ilgili görüşlerini beIN Sports'a verdiği röportajda paylaştı.



Arda Turan'ın daha iyi performans vereceğini iddia eden Terim, "Arda'nın sahadaki liderliğinden beklentilerim var. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Saha içindeki ve dışındaki liderliğinde, bu söylediğim cümle için ciddi çaba harcadığını görüyorum. Uzun zamandır oynamıyor, arayı kapatmak için mücadele ettiğini görüyorum ve çok da mutlu oluyorum. Bana göre çabası, yeteneği ile birleşince kendi küllerinden doğacaktır Arda." ifadelerini kullandı.



