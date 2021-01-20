Fatih Terim: "Arda başka görevler de alacak"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Arda başka görevler de alacak'
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20 Ocak 2021 21:43
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-1 kazanılan Yukatel Denizlispor maçı sonrası Arda Turan ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Fatih Terim, "Bugün ayrıca sevindirici olan bir şey 3 puanla beraber Muslera'nın dönüşü. Arda'nın ona önemli bir jest yaparak takım kaptanlığı bandını, arkadaşlarının içinde vermesi. Arda da bizim için önemli bir oyuncu. Gerek saha içinde, gerek saha dışında. Hakikaten müthiş bir Arda izliyorum. Çok da seviniyorum." dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Galatasaray kendi evladını kazanırken sadece futbolcu olarak kazanmadı. Bundan sonra Galatasaray tarihinde başka görevleri çok rahat yapabilecek kapasitede bir Arda olduğu için seviniyorum." ifadelerini kullandı.



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